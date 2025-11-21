Patrika LogoSwitch to English

भवानी तोप सर्किल पर सहायक वनपाल को जिस कार ने मारी थी टक्कर, उसे नाबालिग चला रहा था

अलवर में भवानी तोप सर्किल पर मॉर्निंग वॉक पर निकले सहायक वनपाल को टक्कर मारने वाली कार किराए पर ली गई थी। 20 नवंबर को पुलिस ने कार चालक को डिटेन कर कार बरामद कर ली है।

अलवर

image

Rajendra Banjara

Nov 21, 2025

मृतक जोगिंदर व उसका बेटा अनिरुद्ध

अलवर में भवानी तोप सर्किल पर मॉर्निंग वॉक पर निकले सहायक वनपाल को टक्कर मारने वाली कार किराए पर ली गई थी। 20 नवंबर को पुलिस ने कार चालक को डिटेन कर कार बरामद कर ली है। हालांकि पुलिस ने अभी मामले का खुलासा नहीं किया है। सूत्रों के अनुसार कार मोती नगर निवासी एक युवक से किराए पर ली गई थी। जो उसके मामा के नाम से पंजीकृत है।

जिसको उसका भतीजा लोगों को किराए पर देता था। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान कार को मालाखेड़ा के भंडोड़ी गांव निवासी एक नाबालिग चला रहा था। घटना के दौरान कार में उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। अरावली विहार थाने के उप निरीक्षक भगवान सिंह ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों के आधार पर कार को ट्रेस कर लिया गया है। पुलिस जल्द ही मामले का खुलासा करेगी।

नाबालिग ने कार किराए पर ली

नाबालिग ने घूमने-फिरने के लिए मंगलवार शाम को कार किराए पर ली थी। जिसे उसने रात को अलवर शहर में अपने दोस्त के घर में खड़ा किया था। अगले दिन बुधवार सुबह कटी घाटी स्थित एक पेट्रोल पंप से ईंधन डलवाने के बाद नाबालिग अपने दोस्त के साथ कार से मोती डूंगरी घूमने गया था। वहां से लौटते समय उसने भवानी तोप सर्किल पर उसने सरिस्का के सहायक वनपाल जोगेन्द्र सिंह चौहान को टक्कर मार दी थी। इसके बाद नाबालिग कार को लेकर रुपबास रोड होते हुए मालवीय नगर की तरफ भाग गया। बाद में उसने कार को लौटा दिया। यह भी सामने आया है कि कार को मोडिफाइड किया हुआ था। जिसे नाबालिग शहर की सड़कों पर तेज रफ्तार से दौड़ा रहा था।

कराया मामला दर्ज: मृतक के बड़े भाई उपेन्द्र सिंह चौहान ने आरोपी कार चालक के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया है। जिसमें बताया गया है कि उसका छोटा भाई जोगेन्द्र सिंह चौहान(49) अपने 11 वर्षीय बेटे अनिरुद्ध के साथ बुधवार को मॉर्निंग वॉक पर गया था। भवनी तोप सर्किल पर एक कार चालक ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उसके भाई जोगेन्द्र को टक्कर मार दी।

कार किराए पर देकर मोटी कमाई का धंधा

शहर में कार किराए पर देकर मोटी कमाई का अवैध धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। इसमें यातायात नियमों को ताक पर रखकर नाबालिग और अनट्रेंड लोगों को आसानी से किराए पर कार दी जा रही है। जिसके कारण लगातार सड़क दुर्घटनाओं के मामले सामने आने के बाद अब पुलिस प्रशासन की ओर से सभी थानाधिकारियों को अपने-अपने इलाकों में किराए पर कार देने वालों के लिए कार्रवाई के लिए कहा गया है। करीब 20 दिन पहले भी किराए पर ली गई लग्जरी कार की टक्कर से एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई थी। उस समय कार को 19 साल का युवक चला रहा था।

Published on:

21 Nov 2025 11:46 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / भवानी तोप सर्किल पर सहायक वनपाल को जिस कार ने मारी थी टक्कर, उसे नाबालिग चला रहा था

