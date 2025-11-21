भवानी तोप सर्किल पर सहायक वनपाल को जिस कार ने मारी थी टक्कर, उसे नाबालिग चला रहा था

नाबालिग ने घूमने-फिरने के लिए मंगलवार शाम को कार किराए पर ली थी। जिसे उसने रात को अलवर शहर में अपने दोस्त के घर में खड़ा किया था। अगले दिन बुधवार सुबह कटी घाटी स्थित एक पेट्रोल पंप से ईंधन डलवाने के बाद नाबालिग अपने दोस्त के साथ कार से मोती डूंगरी घूमने गया था। वहां से लौटते समय उसने भवानी तोप सर्किल पर उसने सरिस्का के सहायक वनपाल जोगेन्द्र सिंह चौहान को टक्कर मार दी थी। इसके बाद नाबालिग कार को लेकर रुपबास रोड होते हुए मालवीय नगर की तरफ भाग गया। बाद में उसने कार को लौटा दिया। यह भी सामने आया है कि कार को मोडिफाइड किया हुआ था। जिसे नाबालिग शहर की सड़कों पर तेज रफ्तार से दौड़ा रहा था।