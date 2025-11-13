पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह पर केस चलेगा, 25 नवंबर को अगली सुनवाई

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह पर मशहूर चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन (एमएफ हुसैन) की करोड़ों रुपये मूल्य की पेंटिंग वापस नहीं लौटाने का आरोप लगा है। इस मामले में दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने उनके खिलाफ केस चलाने के आदेश दिए हैं।