दिल्ली ब्लास्ट

पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह पर केस चलेगा, 25 नवंबर को अगली सुनवाई

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह पर मशहूर चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन (एमएफ हुसैन) की करोड़ों रुपये मूल्य की पेंटिंग वापस नहीं लौटाने का आरोप लगा है।

अलवर

image

Rajendra Banjara

Nov 13, 2025

पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह (फाइल फोटो)

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह पर मशहूर चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन (एमएफ हुसैन) की करोड़ों रुपये मूल्य की पेंटिंग वापस नहीं लौटाने का आरोप लगा है। इस मामले में दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने उनके खिलाफ केस चलाने के आदेश दिए हैं।

मामले के अनुसार वर्ष 2014 में पूर्व मंत्री ने तत्कालीन कांग्रेस सांसद प्रभा ठाकुर से एम.एफ. हुसैन की एक पेंटिंग उधार ली थी। आरोप है कि कई बार कहने के बावजूद उन्होंने वह पेंटिंग वापस नहीं की।

इसी को लेकर प्रभा ठाकुर के बेटे रोहित सिंह ने अदालत में याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने इसे 11 नवंबर 2025 को स्वीकार कर लिया और अब इस प्रकरण की अगली सुनवाई 25 नवंबर को तय की गई है।

बताया जा रहा है कि संबंधित पेंटिंग की कलात्मक और बाजार कीमत कई करोड़ रुपये में आंकी जाती है। कोर्ट के आदेश के बाद यह मामला अब कानूनी रूप से नया मोड़ ले चुका है।

Published on:

13 Nov 2025 04:13 pm

अलवर

राजस्थान न्यूज़

