शहर का पटरी पार एरिया, बन रहा उभरता हुआ बाजार

शहर के पटरी पार एरिया का यह उभरता हुआ बाजार है। पहले ट्रक यूनियन व कॉलोनियों को जाने का साठ फीट रोड मुख्य रास्ता था। इससे ही इसका नाम साठ फीट रोड पड़ा। बाद में ओवरब्रिज बनने पर यहां भारी वाहन कम हो गए। पहले भी यहां कुछ दुकानें थी लेकिन २०१० के बाद यहां [&hellip;]

Rajendra Banjara

Oct 15, 2025

शहर के पटरी पार एरिया का यह उभरता हुआ बाजार है। पहले ट्रक यूनियन व कॉलोनियों को जाने का साठ फीट रोड मुख्य रास्ता था। इससे ही इसका नाम साठ फीट रोड पड़ा। बाद में ओवरब्रिज बनने पर यहां भारी वाहन कम हो गए। पहले भी यहां कुछ दुकानें थी लेकिन २०१० के बाद यहां तेजी से दुकान खुलने का सिलसिला जारी है। आज पटरी पार एरिया में यह भी एक अच्छा बाजार बनता जा रहा है।


यह बाजार दाऊदपुर के पीछे से लेकर ट्रक यूनियन रोड तक है। जहां धीरे-धीरे विकास हो रहा है। इस बाजार के आसपास क्षेत्र में वार्ड नंबर ५१, ५२, ५३, ५४ व ५५ हैं। दुकानदारों का कहना है कि इन वार्डों के लोग यहां सामान खरीदने के लिए आते हैं। यहां रेडीमेड, मेडिकल, हलवाई, परचून, जूते, सैलून, मोबाइल, सर्राफा, टेलर, इलेक्ट्रॉनिक, डेयरी आदि की दुकानों खुली हुई है। इन दुकानों से आसपास के लोग अपनी रोजमर्रा की जरुरत का सामान खरीदने आते हैं।

15 Oct 2025 07:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / शहर का पटरी पार एरिया, बन रहा उभरता हुआ बाजार

