शहर का पटरी पार एरिया, बन रहा उभरता हुआ बाजार



यह बाजार दाऊदपुर के पीछे से लेकर ट्रक यूनियन रोड तक है। जहां धीरे-धीरे विकास हो रहा है। इस बाजार के आसपास क्षेत्र में वार्ड नंबर ५१, ५२, ५३, ५४ व ५५ हैं। दुकानदारों का कहना है कि इन वार्डों के लोग यहां सामान खरीदने के लिए आते हैं। यहां रेडीमेड, मेडिकल, हलवाई, परचून, जूते, सैलून, मोबाइल, सर्राफा, टेलर, इलेक्ट्रॉनिक, डेयरी आदि की दुकानों खुली हुई है। इन दुकानों से आसपास के लोग अपनी रोजमर्रा की जरुरत का सामान खरीदने आते हैं।