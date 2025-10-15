जिला स्तरीय बैठक में कलक्टर ने फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की 

कलक्टर ने कहा कि बजट घोषणाओं से जुड़े कार्यों को निर्धारित टाइमलाइन में गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए ताकि जनता को सीधा फायदा मिल सके। उन्होंने संबंधित विभागों को फील्ड विजिट बढ़ाने, प्रगति रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने और योजनाओं की मॉनिटरिंग को और सख्त करने के निर्देश दिए।