जिला स्तरीय बैठक में कलक्टर ने फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की 

आर्तिका शुक्ला ने जिला कलक्टर कार्यालय में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर फ्लैगशिप योजनाओं और बजट घोषणाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से मिलना चाहिए।
कलक्टर ने कहा कि बजट घोषणाओं से जुड़े कार्यों को निर्धारित टाइमलाइन में गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए ताकि जनता को सीधा फायदा मिल सके। उन्होंने संबंधित विभागों को फील्ड विजिट बढ़ाने, प्रगति रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने और योजनाओं की मॉनिटरिंग को और सख्त करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने अपने-अपने विभाग की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। कलक्टर ने सभी को लक्ष्यों को समय पर पूरा करने की हिदायत दी।
