200 साल से धाक जमाए हुए है इलेक्ट्रिक बाजार, पूरा है विश्वास 

अलवर का इलेक्ट्रॉनिक बाजार मुख्य रूप से कांशीराम चौक से सब्जी मंडी, घंटाघर स्कीम 1 तक स्थित है। यह शहर के पुराने बाजारों में से एक है। यह बाजार करीब दो सौ साल से संचालत है। यहां इलेक्ट्रिक सामान की कई दुकानें हैं। हालांकि शुरुआत में दुकानों की संख्या कम थी, लेकिन समय के साथ इनमें इजाफा होता गया और अब यहां करीब 22 से अधिक दुकानें संचालित है। कुछ पर बड़े आइटम है तो किसी पर हर प्रकार का आइटम मिल जाएगा। बाजार में अपनी विश्वसनीयता है।
बेहतरीन व कई डिजाइन्स के गुणवत्ता वाले इलेक्ट्रिक सामान के लिए यह जाना जाता है। यहां ग्राहकों को अच्छी सेवा और गुणवत्ता वाले उत्पाद मिलते हैं। त्योहार व शादी-समारोह के समय इस बाजार में काफी चहल-पहल बढ़ जाती है। लोग खरीदारी के लिए यहां आते हैं। ग्राहकों के विश्वास का बाजार है। उन्हें अपनी जेब के मुताबिक हर चीज मिल जाती है। दुकानदार भी ग्राहकों के साथ परिवार के सदस्य की तरह पेश आते हैं। ग्राहकों और दुकानदारों के बीच कई बरसों पुराना रिश्ता है। छ
यहां खरीदारों का जमघट रहता ही है, लेकिन त्योहारों के सीजन में इनकी संख्या बढ़ जाती है। यहां के इलेक्ट्रिक व्यापारी बताते हैं कि करीब 200 वर्ष से भी अधिक पुराना बाजार है। इसने अपने विकास के अब तक कई पड़ाव देखे हैं। समय के साथ हर आइटम में भी बदलाव आता जा रहा है।22 से ज्यादा दुकानें यहां संचालित है। बाजार में दुकानों सुबह 9.30 से रात करीब 10 बजे तक ग्राहक की मनपसंद का सामान यहां उपलबध हो जाता है। ग्राहक भी इसी बाजार से खरीदारी करने में अधिक विश्वास करते हैं। यहां गुणवत्तापूर्ण व वाजिब दाम पर सामान बेचा जाता है। कई परिवार इलेक्ट्रिक सामान का ऑर्डर कर मांगते हैं।
