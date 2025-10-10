200 साल से धाक जमाए हुए है इलेक्ट्रिक बाजार, पूरा है विश्वास 

यहां खरीदारों का जमघट रहता ही है, लेकिन त्योहारों के सीजन में इनकी संख्या बढ़ जाती है। यहां के इलेक्ट्रिक व्यापारी बताते हैं कि करीब 200 वर्ष से भी अधिक पुराना बाजार है। इसने अपने विकास के अब तक कई पड़ाव देखे हैं। समय के साथ हर आइटम में भी बदलाव आता जा रहा है।22 से ज्यादा दुकानें यहां संचालित है। बाजार में दुकानों सुबह 9.30 से रात करीब 10 बजे तक ग्राहक की मनपसंद का सामान यहां उपलबध हो जाता है। ग्राहक भी इसी बाजार से खरीदारी करने में अधिक विश्वास करते हैं। यहां गुणवत्तापूर्ण व वाजिब दाम पर सामान बेचा जाता है। कई परिवार इलेक्ट्रिक सामान का ऑर्डर कर मांगते हैं।