सडक़ पर उतरा सर्वसमाज… हाथों में तख्तियां, न्याय की गुहार

यह है पूरा मामला

- 9 अक्टूबर की रात को ङ्क्षचटू मल्होत्रा अपनी पत्नी व बच्चों के साथ कार में सवार होकर अलवर से अपने गांव देसूला जा रहा था।

- बख्तल की चौकी स्थित एक निजी बैंक के समीप समुदाय विशेष के कुछ लोगों ने उसकी गाड़ी में तोडफ़ोड़ कर दी थी।

- चिन्टू का चचेरा भाई करण व उसके साथी अमित व अंगद ने बीच-बचाव का प्रयास किया, तो आरोपियों ने उनको भी पीटा था।

- करण मल्होत्रा को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 10 अक्टूबर को करण की मौत हो गई थी।

- पोस्टमार्टम के दौरान सर्वसमाज के लोगों ने धरना-प्रदर्शन कर प्रशासन को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था

ये हैं प्रमुख मांगें

- सभी नामजद और अज्ञात आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ हत्या, साजिश और साम्प्रदायिक तनाव फैलाने की धाराओं में कठोर कार्रवाई की जाए।

- सभी आरोपियों पर मॉब ङ्क्षलङ्क्षचग की धाराएं लगाई जाएं।

- आरोपियों के अवैध मकान, दुकान व खेत आदि की जांच कराकर उन्हें तुरंत ध्वस्त किया जाए।

- मृतक परिवार को कम से कम एक करोड़ रुपए का मुआवजा व एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए।

- परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

- ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए।



घटना में समुदाय विशेष के कई युवक शामिल थे, लेकिन पुलिस ने अभी तक 4 आरोपियों को ही गिरफ्तार किया है। शेष आरोपी भी जल्द गिरफ्तार किए जाएं। फरार आरोपी राजीनामे के लिए दबाव बना रहे हैं। पुलिस शीघ्र सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। उचित मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए।

- बलदेव, मृतक करण के ताऊ