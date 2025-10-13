वन विभाग ने निभाई जिम्मेदारी, सांभर के बच्चे को मां से मिलाया

अलवर शहर में भटके एक नन्हे सांभर के बच्चे को वन विभाग ने उसकी मां से मिलाकर मिसाल पेश की है। बाला किला वन क्षेत्र से भटककर यह सांभर का बच्चा गायत्री मंदिर रोड तक पहुंच गया। बच्चा चलने में सक्षम नहीं था, इसी बीच आवारा श्वानों ने उसका पीछा कर लिया। आवाज सुनकर मोहल्ले के लोगों ने फौरन हस्तक्षेप कर बच्चे की जान बचाई और वन विभाग को सूचना दी।