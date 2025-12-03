जज बोली – तू नहीं है समाज में रहने के काबिल, सुनाई उम्रकैद की सजा 

विशिष्ट लोक अभियोजक सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि घटना 13 सितंबर 2025 को भिवाड़ी के फूलबाग थाना क्षेत्र की है। एक महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह घर के बाहर पानी भरने गई थी। इस बीच उसकी एक साल की बच्ची भी उसके पास बाहर आ गई। उसने अपनी बच्ची को नहलाने के बाद अंदर भेज दिया। इस दौरान उसकी बच्ची खेलते-खेलते पड़ोसी राधे पुत्र दयाराम (45) के कमरे में चली गई।



थोड़ी देर बाद बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर वह अंदर आई, तो बच्ची के निजी अंग से खून बह रहा था। इस पर उसने पड़ोसी से पूछा कि उसने क्या किया है, तो उसने कहा कि गलती हो गई। मामले में पुलिस ने 13 सितंबर को एफआईआर दर्ज कर इसी दिन मौका ही नक्शा और पीड़ित बच्ची का मेडिकल कराया।