अलवर

नगर निगम टीम ने की बाजार में अतिक्रमण पर करवाई 

जाम और अतिक्रमण से जूझ रहे बाजार खुली सांस लें, इस मकसद से नगर निगम ने सोमवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान व्यापारियों की ओर से सड़कों और बरामदों में किए गए अतिक्रमण को हटाया गया।

अलवर

Anshum Ahuja

Nov 18, 2025

जाम और अतिक्रमण से जूझ रहे बाजार खुली सांस लें, इस मकसद से नगर निगम ने सोमवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान व्यापारियों की ओर से सड़कों और बरामदों में किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान यातायात पुलिस ने भी यहां अवैध रूप से पार्क वाहनों के चालान काटे।

निगम कर्मचारियों और पुलिस टीम ने मिलकर फुटपाथ, सड़क और बाजार क्षेत्र में लगे अवैध शेड, बोर्ड, प्लेटफॉर्म और ठेलों को हटाया। कई दुकानदारों ने मौके पर पहुंचकर अपनी आपत्तियां भी जताईं, लेकिन निगम अधिकारियों ने कहा कि शहर को साफ-सुथरा और सुचारू यातायात के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा।


निगम ने चेताया कि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान होपसर्कस, घंटाघर, काशीराम चौराहा, पंसारी बाजार व नगर निगम के आसपास के क्षेत्र में कार्रवाई की गई।

