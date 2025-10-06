1958 में पहली बार महाराजा भर्तृहरि नाटक का हुआ था मंचन

अलवर. राजर्षि अभय समाज के रंगमंच पर किया जाने वाला महाराजा भर्तृहरि नाटक का प्रदर्शन 1958 में प्रारंभ हुआ। उस समय यह सादा पर्दों पर प्रदर्शित किया गया था। पहले दिन की बुकिंग अच्छी हुई। इसके चलते नाटक का मंचन 2 दिन तक किया गया। धीरे-धीरे इसमें नए सीन-सीनरी लगाकर नाटक में चार चांद लगा दिए। इसके लिए खास तौर से दिल्ली से पेंटर बेअंत राय को बुलाया गया था। दर्शकों की बेहद मांग पर यह नाटक राम राज्याभिषेक के बाद दिवाली से एक दिन पहले तक 15 दिन खेला जाने लगा और यह श्रद्धा का प्रतीक बन गया। दूर-दूर से लोग इसे देखने आते हैं।