खैरथल में जिला बचाओ संघर्ष समिति का धरना 100वें दिन पहुंचा, भारी भीड़ उमड़ी

खैरथल में जिला बचाओ संघर्ष समिति की ओर से दिए जा रहे धरने ने शनिवार को 100 दिन पूरे कर लिए। इस मौके पर धरना स्थल पर भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए। सुबह समिति की ओर से सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया। इसके बाद अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने सामूहिक रूप से भोजन ग्रहण किया।