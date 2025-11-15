खैरथल में जिला बचाओ संघर्ष समिति का धरना 100वें दिन पहुंचा, भारी भीड़ उमड़ी

खैरथल में जिला बचाओ संघर्ष समिति की ओर से दिए जा रहे धरने ने शनिवार को 100 दिन पूरे कर लिए। इस मौके पर धरना स्थल पर भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए। सुबह समिति की ओर से सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया। इसके बाद अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने सामूहिक रूप से भोजन ग्रहण किया।
धरना स्थल पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति ने माहौल को और उत्साहित कर दिया। कार्यक्रम में विधायक दीपचंद खैरिया, किशनगढ़ बास प्रधान बीपी सुमन, मुंडावर के पूर्व प्रधान रोहतास चौधरी, पीसीसी महासचिव अजीत यादव सहित कई सामाजिक नेता मौजूद रहे। संघर्ष समिति का कहना है कि उनका आंदोलन जिला स्तर की सुविधाओं को बहाल रखने और क्षेत्र के हितों की रक्षा के लिए जारी रहेगा।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग