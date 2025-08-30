मालाखेड़ा में रिजेक्ट फर्म को 48 घंटे बाद थानागाजी में दे दिया टेंडर

विभाग ने जल संरक्षण व विभागीय कार्यों के लिए मई में टेंडर आमंत्रित किए थे। टेंडर पैकेज में निविदा संख्या 5 में 84.25 लाख रुपए के पैकेज में एक फर्म को दस्तावेजों में कमी होने के कारण संबंधित निविदा कमेटी ने अपनी सिफारिश में नॉन रेस्पॉन्सिव बता कर टेंडर नहीं दिया। यह टेंडर मालाखेड़ा क्षेत्र के कामों के लिए जारी किया गया था। इसके 48 घंटे बाद ही इसी कमेटी ने निविदा पैकेज की निविदा संख्या 3 में थानागाजी के लिए 89.92 लाख रुपए के टेंडर में मालाखेड़ा में अयोग्य हुई फर्म को काम दे दिया, जबकि पैकेज के लिए टेंडर में दस्तावेज समान ही लगाए गए थे।