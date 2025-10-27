मेरिट के आधार पर हो जिलाध्यक्ष का चयन, मैंने नहीं दिया किसी का नाम

उन्होंने कहा कि 24 अक्टूबर को हुई बैठक में भी मैंने यही कहा कि ऑब्जर्वर को रायशुमारी के आधार पर ही चयन करना चाहिए। मैंने कोई नाम नहीं दिया। मैं सिस्टम पर विश्वास करता हूं। जो भी योग्य व्यक्ति बनेगा उसका हम स्वागत करते हैं। गौरतलब है कि ऑब्जर्वर सलीम अहमद ने 24 अक्टूबर को दिल्ली में अलवर जिलाध्यक्ष के लिए छह नामों का पैनल सौंपा था। इस दौरान एआईसीसी महासचिव जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई नेताओं से राय ली गई थी। लेकिन सभी ने मेरिट के आधार पर चयन की सिफारिश की। माना जा रहा है कि नवंबर के पहले सप्ताह में जिलाध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी।