Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

मेरिट के आधार पर हो जिलाध्यक्ष का चयन, मैंने नहीं दिया किसी का नाम

कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत जिलाध्यक्षों के चयन को लेकर रायशुमारी पूरी होने के बाद अलवर से छह नामों का पैनल ऑब्जर्वर सलीम अहमद ने केसी वेणुगोपाल को सौंपा दिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Oct 27, 2025

एआईसीसी महासचिव जितेंद्र सिंह (फाइल फोटो)

कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत जिलाध्यक्षों के चयन को लेकर रायशुमारी पूरी होने के बाद अलवर से छह नामों का पैनल ऑब्जर्वर सलीम अहमद ने केसी वेणुगोपाल को सौंपा दिया है। इस बीच एआईसीसी के महासचिव जितेंद्र सिंह ने कहा कि जिलाध्यक्ष का चयन मेरिट के आधार पर होना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी भी यही चाहते हैं कि बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता को जिलाध्यक्ष बनना चाहिए।

उन्होंने कहा कि 24 अक्टूबर को हुई बैठक में भी मैंने यही कहा कि ऑब्जर्वर को रायशुमारी के आधार पर ही चयन करना चाहिए। मैंने कोई नाम नहीं दिया। मैं सिस्टम पर विश्वास करता हूं। जो भी योग्य व्यक्ति बनेगा उसका हम स्वागत करते हैं। गौरतलब है कि ऑब्जर्वर सलीम अहमद ने 24 अक्टूबर को दिल्ली में अलवर जिलाध्यक्ष के लिए छह नामों का पैनल सौंपा था। इस दौरान एआईसीसी महासचिव जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई नेताओं से राय ली गई थी। लेकिन सभी ने मेरिट के आधार पर चयन की सिफारिश की। माना जा रहा है कि नवंबर के पहले सप्ताह में जिलाध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी।

भाजपा नेता कर रहे हैं माफियागिरी

बीजेपी नेताओं की ओर से जमीन हड़पने के सवाल पर पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ऊपर से नीचे तक भाजपा के नेता यही काम कर रहे हैं। बड़े नेता अडानी व अंबानी को जमीनें देने में लगे हैं। बीजेपी नेता माफियागिरी कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Oct 2025 01:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / मेरिट के आधार पर हो जिलाध्यक्ष का चयन, मैंने नहीं दिया किसी का नाम

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

एक्सप्रेसवे पर गौतस्करी का प्रयास नाकाम, गौरक्षकों और पुलिस ने पकड़ा तस्कर

अलवर

पार्षदों का अनोखा विरोध, प्याज की माला पहनकर जताई किसानों की पीड़ा

अलवर

आज डूबते सूर्य को देंगे अर्घ्य, खरना के साथ शुरू हुआ 36 घंटे का उपवास

अलवर

आयुष्मान भारत योजना: ऐसे देखें ऑनलाइन अस्पतालों की लिस्ट और करें अपनी पात्रता की जांच

अलवर

सरिस्का में सड़क क्रॉस करती दिखी रस्टी स्पॉटेड दुर्लभ बिल्ली, यह होती है इसकी खासियत 

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.