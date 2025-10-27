मेरिट के आधार पर हो जिलाध्यक्ष का चयन, मैंने नहीं दिया किसी का नाम

एआईसीसी महासचिव जितेंद्र सिंह (फाइल फोटो)
कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत जिलाध्यक्षों के चयन को लेकर रायशुमारी पूरी होने के बाद अलवर से छह नामों का पैनल ऑब्जर्वर सलीम अहमद ने केसी वेणुगोपाल को सौंपा दिया है। इस बीच एआईसीसी के महासचिव जितेंद्र सिंह ने कहा कि जिलाध्यक्ष का चयन मेरिट के आधार पर होना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी भी यही चाहते हैं कि बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता को जिलाध्यक्ष बनना चाहिए।
उन्होंने कहा कि 24 अक्टूबर को हुई बैठक में भी मैंने यही कहा कि ऑब्जर्वर को रायशुमारी के आधार पर ही चयन करना चाहिए। मैंने कोई नाम नहीं दिया। मैं सिस्टम पर विश्वास करता हूं। जो भी योग्य व्यक्ति बनेगा उसका हम स्वागत करते हैं। गौरतलब है कि ऑब्जर्वर सलीम अहमद ने 24 अक्टूबर को दिल्ली में अलवर जिलाध्यक्ष के लिए छह नामों का पैनल सौंपा था। इस दौरान एआईसीसी महासचिव जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई नेताओं से राय ली गई थी। लेकिन सभी ने मेरिट के आधार पर चयन की सिफारिश की। माना जा रहा है कि नवंबर के पहले सप्ताह में जिलाध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी।
बीजेपी नेताओं की ओर से जमीन हड़पने के सवाल पर पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ऊपर से नीचे तक भाजपा के नेता यही काम कर रहे हैं। बड़े नेता अडानी व अंबानी को जमीनें देने में लगे हैं। बीजेपी नेता माफियागिरी कर रहे हैं।
