फिल्मी अंदाज में पीछा कर पकड़ी गोतस्करों की गाड़ी, पांच गोवंश मुक्त कराए

गोविंदगढ़. दिल्ली-मुंबई सुपर एक्सप्रेस-वे पर गुरुवार तड़के करीब 4 बजे गोरक्षकों ने गोतस्करों का पीछा कर 5 गोवंश को मुक्त कराया। मौके से दो गोतस्करों को पकड़ पुलिस को सौंप दिया। मुक्त कराए गोवंश को गोशाला में भिजवाया गया है। इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी सामने आया है। जिसमें गोरक्षक कैंपर में सवार होकर गोस्तकरों का पीछा करते नजर आ रहे हैं। करीब 10-15 किलोमीटर दूर तक गोतस्करों के वाहन का पीछा करने के बाद गोरक्षकों ने उनके वाहन के आगे खुद का वाहन लगाकर रोक लिया। करीब 5 मिनट के वीडियो में गोतस्कर अपनी गलती मानते हुए गोरक्षकों से माफी मांगते दिखाई दे रहे हैं। उनके बीच हुई बातचीत भी वीडियो में स्पष्ट सुनाई दे रही है। पुलिस के अनुसार मामले में गोतस्करी के आरोप में आशिक(30) पुत्र फज़रुद्दीन और नदीम(40) पुत्र फ़जरुदीन निवासी संजय नगर भट्टा बस्ती शास्त्री नगर जयपुर को गिरफ्तार किया गया है।---