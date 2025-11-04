अस्पताल में मरीजों की लगी लंबी लाइन, मरीज हो रहे परेशान 

मंगलवार को जिला अस्पताल में सुबह से ही मरीजों की लंबी लाइन लग गई। दवा लेने, पर्ची कटवाने और डॉक्टर को दिखाने के लिए मरीजों को लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ा। ओपीडी काउंटर और दवा वितरण केंद्र पर लोगों की लंबी लाइनें देखी गईं। कई मरीजों ने बताया कि सुबह जल्दी आने के बावजूद उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा।