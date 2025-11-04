अस्पताल में मरीजों की लगी लंबी लाइन, मरीज हो रहे परेशान 

जिला अस्पताल में लगी भीड़ (फोटो - पत्रिका)
मंगलवार को जिला अस्पताल में सुबह से ही मरीजों की लंबी लाइन लग गई। दवा लेने, पर्ची कटवाने और डॉक्टर को दिखाने के लिए मरीजों को लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ा। ओपीडी काउंटर और दवा वितरण केंद्र पर लोगों की लंबी लाइनें देखी गईं। कई मरीजों ने बताया कि सुबह जल्दी आने के बावजूद उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा।
अस्पताल में मरीजों के अनुपात में पर्याप्त व्यवस्था न होने से मरीजों और परिजनों को परेशानी उठानी पड़ी। मौसम में बदलाव के साथ ही इन दिनों खांसी, जुकाम और बुखार के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।
अलवर
राजस्थान न्यूज़
