चारों तरफ आस्था का सैलाब, फिजां में गूंज रहे गिरिराज महाराज के जयकारे

शाम के 4 बजने को हैं और मैं इस समय दानघाटी मंदिर के सामने खड़ा हूं। मंदिर के अंदर भीड़ इतनी ज्यादा है कि पैर रखने को जगह नहीं बची है। भीड़ से बचने के लिए कई श्रद्धालु सड़क पर खड़े होकर पूजा-अर्चना कर रहे हैं और वहां लगी दानपेटियों में पैसा डाल रहे हैं। इस मंदिर के सामने से गुजर रही सड़क पर वाहनों की नो-एंट्री के बावजूद लंबा जाम लगा हुआ है। यहां से मुझे चारों तरफ आस्था का सैलाब नजर आ रहा है। अलग-अलग प्रदेशों के अनगिनत चेहरे। कोई गुजरात से आया है तो कोई राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा से।



उत्तरप्रदेश के लोग तो हैं ही, क्योंकि यह धार्मिक स्थल इसी प्रदेश का हिस्सा है। कई राज्यों के श्रद्धालु यहां आए हैं। इसलिए यह धार्मिक स्थल मिनी-भारत जैसा नजर आ रहा है। जहां तक मेरी नजर जा रही है, वहां-वहां मुझे माथे पर राधे-राधे लिखे लोग नजर आ रहे हैं। हर उम्र और वर्ग के लोग इस भीड़ में शामिल हैं। कोई मन्नत मांगने आया है तो कोई मन्नत पूरी होने पर गिरिराज जी का आभार जताने।