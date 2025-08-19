आयुर्वेद चिकित्सालयों में नहीं है लैब, मरीज प्राइवेट लैब में जाने को मजबूर

अलवर. कोरोना के बाद से आयुर्वेद के प्रति मरीजों में रूझान तेजी से बढ़ा है। इसके चलते आयुर्वेद चिकित्सालय की ओपीडी भी दोगुनी हो गई है। लेकिन आयुर्वेद चिकित्सालय में लैब जैसी आवश्यक सुविधा ना होने के कारण मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। मरीजों को लैब जांच के लिए प्राइवेट लैब में जाना पड़ रहा है। जहां महंगे दामों में जांच करवाने से मरीजों की जेब पर अधिक भार पड़ रहा है। ना तो जिला स्तर पर और ना ही ब्लॉक स्तर पर यह सुविधा मिल पा रही है। आयुर्वेद में रक्तचाप विकार, प्रमेह विकार , कोलेस्ट्रॉल, गठिया , वात रक्त, थायराइड , यकृत विकार , किडनी विकार सहित विभिन्न संक्रामक एवं जीवन शैलीगत विकारों के स्थाई समाधान के लिए रोगी आयुर्वेद को अपना रहे है, लेकिन जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में जांच सुविधाओं के अभाव में रोगियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बहुत से मरीज तो जांच नहीं होने पर दूसरे अस्पतालों की ओर रूख कर लेते हैं। यदि लैब शुरू हो तो आयुर्वेद के मरीजों की संख्या में भी इजाफा होगा।