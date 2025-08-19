Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलवर

आयुर्वेद चिकित्सालयों में नहीं है लैब, मरीज प्राइवेट लैब में जाने को मजबूर

अलवर. कोरोना के बाद से आयुर्वेद के प्रति मरीजों में रूझान तेजी से बढ़ा है। इसके चलते आयुर्वेद चिकित्सालय की ओपीडी भी दोगुनी हो गई है। लेकिन आयुर्वेद चिकित्सालय में लैब जैसी आवश्यक सुविधा ना होने के कारण मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। मरीजों को लैब जांच के लिए प्राइवेट लैब में जाना [&hellip;]

अलवर

Jyoti Sharma

Aug 19, 2025

अलवर. कोरोना के बाद से आयुर्वेद के प्रति मरीजों में रूझान तेजी से बढ़ा है। इसके चलते आयुर्वेद चिकित्सालय की ओपीडी भी दोगुनी हो गई है। लेकिन आयुर्वेद चिकित्सालय में लैब जैसी आवश्यक सुविधा ना होने के कारण मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। मरीजों को लैब जांच के लिए प्राइवेट लैब में जाना पड़ रहा है। जहां महंगे दामों में जांच करवाने से मरीजों की जेब पर अधिक भार पड़ रहा है। ना तो जिला स्तर पर और ना ही ब्लॉक स्तर पर यह सुविधा मिल पा रही है। आयुर्वेद में रक्तचाप विकार, प्रमेह विकार , कोलेस्ट्रॉल, गठिया , वात रक्त, थायराइड , यकृत विकार , किडनी विकार सहित विभिन्न संक्रामक एवं जीवन शैलीगत विकारों के स्थाई समाधान के लिए रोगी आयुर्वेद को अपना रहे है, लेकिन जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में जांच सुविधाओं के अभाव में रोगियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बहुत से मरीज तो जांच नहीं होने पर दूसरे अस्पतालों की ओर रूख कर लेते हैं। यदि लैब शुरू हो तो आयुर्वेद के मरीजों की संख्या में भी इजाफा होगा।

ये भी पढ़ें

केसरिया वाहन रैली निकाली, सेवानिवृत्त सैनिकों को किया सम्मानित
अलवर
image

मरीजों को तय करनी पड़ रही है दूरी , लैब जांच भी है महंगी शहर में िस्थत बुध विहार जिला चिकित्सालय की ओपीडी में इन दिनों प्रतिदिन सौ से ज्यादा मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं। इसमें आधे से ज्यादा मरीजों को आयुर्वेद चिकित्सक अलग अलग तरह की जांच लिख रहे हैं। इन दिनों वायरल होने पर मरीजों की प्लेट लेट्स कम होने पर भी जांच लिखी जा रही है। इसके लिए मरीजों को बुध विहार से भगतसिंह, बिजलीघर चौराहा तक आना पड़ रहा है। जो कि आयुर्वेद चिकित्सालय से काफी दूर हैं, यहां तक पहुंचने में समय और पैसा दोनों खर्च होता है। बहुत से मरीजों को तुरंत जांच करवानी होती है, ऐसे में मरीज परेशान होते हैं।

आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज में ही मिल रही है लैब की सुविधा फिलहाल राज्य के आयुर्वेद मेडिकल कॉलेजों में ही लैब की सुविधा उपलब्ध है। ऐसे में यहां आने वाले मरीजों को ही इसका लाभ मिल पा रहा है। जबकि आयुर्वेद के जिला स्तर्, ब्लॉक स्तर व ग्रामीण स्तर पर बने आयुर्वेद चिकित्सालयों में लैब आज तक नहीं बन पाई है।

सरकार को लैब के लिए लिखा है अभी तक जिला स्तर या ब्लॉक स्तर पर लैब की सुविधा नहीं है। पिछले दिनों उपमुख्यमंत्री, आयुष मंत्री डा. प्रेमचंद बैरवा से प्रतिनिधिमंडल मिला था और लैब की सुविधा सहित अन्य 15 मांगे रखी थी। यदि जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में लैब की स्थापना की जाए तो आयुर्वेद चिकित्सालय में रोगियों को बेहतर उपचार की सुविधा मिल सकेगी एवं आयुर्वेद चिकित्सा का बेहतर लाभ आमजन को मिल सकेगा।

डॉ. पवन शेखावत, प्रदेश संयोजक, आयुर्वेद मेडिकल एसोसिएशन राजस्थान

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

19 Aug 2025 11:53 am

Published on:

19 Aug 2025 11:50 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / आयुर्वेद चिकित्सालयों में नहीं है लैब, मरीज प्राइवेट लैब में जाने को मजबूर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.