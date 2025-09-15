सरिस्का सफारी में नहीं लगेगी वेटिंग, बढ़ेंगी जिप्सियां और कैंटर

सरिस्का टाइगर रिजर्व के पीक सीजन में पर्यटकों को जंगल घूमने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जिप्सियों की संख्या इस बार अपार होगी। यानी वेटिंग का चक्कर लगभग खत्म हो जाएगा। यही नहीं, टिकट विंडो से ऑफलाइन मिल जाएंगे। हालांकि एडवांस बुकिंग की प्रक्रिया ऑनलाइन ही रहेगी। बताया जा रहा है कि इस सीजन में सवा लाख से ज्यादा पर्यटक जंगल घूमने आ सकते हैं।