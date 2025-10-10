अलवर से गुजरने वाली ये ट्रेनें रहेंगी रद्द, यात्रा करने से पहले देख लें ये लिस्ट

गाड़ी संया 15013 (जैसलमेर-काठगोदाम) 9 से 12, 22 से 24, 26 से 28 व 30 नवंबर तक तथा 2 दिसंबर, तथा 6 से 9 दिसंबर तक (18 ट्रिप) फुलेरा-रींगस-रेवाड़ी मार्ग से चलेगी। - गाड़ी संया 15716 (अजमेर-किशनगंज) 10, 11, 13, 17, 18, 24 व 27 नवंबर तथा 1, 2, 8 व 9 दिसंबर को फुलेरा-रींगस-रेवाड़ी मार्ग से चलेगी।