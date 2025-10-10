अलवर से गुजरने वाली ये ट्रेनें रहेंगी रद्द, यात्रा करने से पहले देख लें ये लिस्ट

जयपुर स्टेशन पर चल रहे पुनर्विकास कार्य के कारण उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से कई ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द, मार्ग परिवर्तित या देरी से चलेंगी। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि शुक्रवार से जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस, गाड़ी संया 26481 गुुरुग्राम रेलवे स्टेशन पर 12:59 बजे पहुंचेगी तथा 1:01 बजे प्रस्थान करेगी।
गाड़ी संया 19612 अजमेर-अमृतसर 14 अक्टूबर को अजमेर से चलेगी और परिवर्तित मार्ग जालंधर सिटी, कपूरथला, लोहियां खास, फिरोजपुर होकर संचालित होगी। फगवाड़ा, लुधियाना, जगरांव, मोगा व तलवंडी स्टेशनों पर ठहराव नहीं होगा।
9 नवंबर से 13 दिसंबर तक गाड़ी संया 51973 (मथुरा-जयपुर) मथुरा से खातीपुरा तक चलेगी और खातीपुरा से ही वापस लौटेगी। यह ट्रेन जयपुर रेलवे स्टेशन पर नहीं जाएगी।
8 नवंबर से 12 दिसंबर तक गाड़ी संया 12403/20403 (प्रयागराज-लालगढ़) प्रयागराज से खातीपुरा तक ही चलेगी। 9 नवंबर से 13 दिसंबर तक गाड़ी संया 12404/20404 (लालगढ़-प्रयागराज) खातीपुरा से चलेगी और लालगढ़-खातीपुरा के बीच आंशिक रद्द रहेगी।
ट्रेन संया 12413 (अजमेर-जमूतवी) 9, 14, 22, 23, 24 नवंबर व 6 तथा 9 दिसंबर तक खातीपुरा से चलेगी और अजमेर-खातीपुरा के बीच आंशिक रद्द रहेगी। वहीं, 12414 (जमूतवी-अजमेर) 8, 13, 21, 22, 23 नवंबर व 5, 8 दिसंबर तक जमूतवी से खातीपुरा तक चलेगी और खातीपुरा-अजमेर के बीच आंशिक रद्द रहेगी।
गाड़ी संया 15013 (जैसलमेर-काठगोदाम) 9 से 12, 22 से 24, 26 से 28 व 30 नवंबर तक तथा 2 दिसंबर, तथा 6 से 9 दिसंबर तक (18 ट्रिप) फुलेरा-रींगस-रेवाड़ी मार्ग से चलेगी। - गाड़ी संया 15716 (अजमेर-किशनगंज) 10, 11, 13, 17, 18, 24 व 27 नवंबर तथा 1, 2, 8 व 9 दिसंबर को फुलेरा-रींगस-रेवाड़ी मार्ग से चलेगी।
ट्रेन संया 20937 (पोरबंदर-दिल्ली सराय) 8, 11, 22, 25, 29 नवंबर तथा 6 व 9 दिसंबर को फुलेरा-रींगस-रेवाड़ी मार्ग से चलेगी। ट्रेन संया 20938 (दिल्ली सराय-पोरबंदर) 24, 27 नवंबर व 1, 4 ,8 दिसंबर को रेवाड़ी-जयपुर-फुलेरा मार्ग से चलेगी।
गाड़ी संया 14321 (बरेली-भुज) 23 नवंबर को मार्ग में 20 मिनट रेगुलेट रहेगी। ट्रेन संया 14662 (जमूतवी-बाड़मेर) 22 नवंबर को रेवाड़ी-जयपुर खंड में 40 मिनट रेगुलेट होगी तथा 12413 (अजमेर-जमूतवी) 11 व 30 नवंबर को (2 ट्रिप) अजमेर-जयपुर में 35 मिनट रेगुलेट रहेगी।
