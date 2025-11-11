जयपुर स्टेशन यार्ड पर कार्य के चलते ये ट्रेनें रहेंगी प्रभावित 

उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर स्टेशन यार्ड में चल रहे एयर कंकॉर्स फेज-2 कार्य के कारण कई रेल सेवाएं प्रभावित रहेंगी। इस दौरान अलवर जंक्शन से होकर गुजरने वाली कुछ ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा। रेलवे के अनुसार मथुरा–जयपुर पैसेंजर (51973/51974) खातीपुरा–जयपुर के बीच 9 नवंबर से 13 दिसंबर तक रद्द रहेगी।



प्रयागराज–लालगढ़ एक्सप्रेस (12403/12404) खातीपुरा–लालगढ़ के बीच 8 नवंबर से 12 दिसंबर तक (35 ट्रिप) रद्द रहेगी। वहीं गाड़ी संख्या 12413 अजमेर-जम्मूतवी 9, 14, 22, 23, 24 नवंबर और 6 व 9 दिसंबर (07 ट्रीप) अजमेर की बजाय खातीपुरा से शाम 4:43 बजे संचालित होगी।



जम्मूतवी–बाड़मेर एक्सप्रेस (14662) रेवाड़ी–जयपुर के बीच 40 मिनट रेगुलेट रहेगी। इसके अलावा गाड़ी संख्या 15013 जैसलमेर-काठगोदाम 9, से 12, 14, 22 से 24, 26 से 28, 30 नवंबर से 2 दिसंबर, 6 से 9 दिसंबर तक (18 ट्रिप) जैसलमेर से प्रस्थान करेगी और परिवर्तित मार्ग फुलेरा-रींगस-रेवाडी होकर संचालित होगी। मार्ग परिवर्तन के कारण रींगस, नीमकाथाना, नारनौल स्टेशनों पर ठहराव करेगी।