धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

जयपुर स्टेशन यार्ड पर कार्य के चलते ये ट्रेनें रहेंगी प्रभावित 

उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर स्टेशन यार्ड में चल रहे एयर कंकॉर्स फेज-2 कार्य के कारण कई रेल सेवाएं प्रभावित रहेंगी। इस दौरान अलवर जंक्शन से होकर गुजरने वाली कुछ ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा।

अलवर

image

Rajendra Banjara

Nov 11, 2025

उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर स्टेशन यार्ड में चल रहे एयर कंकॉर्स फेज-2 कार्य के कारण कई रेल सेवाएं प्रभावित रहेंगी। इस दौरान अलवर जंक्शन से होकर गुजरने वाली कुछ ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा। रेलवे के अनुसार मथुरा–जयपुर पैसेंजर (51973/51974) खातीपुरा–जयपुर के बीच 9 नवंबर से 13 दिसंबर तक रद्द रहेगी।

प्रयागराज–लालगढ़ एक्सप्रेस (12403/12404) खातीपुरा–लालगढ़ के बीच 8 नवंबर से 12 दिसंबर तक (35 ट्रिप) रद्द रहेगी। वहीं गाड़ी संख्या 12413 अजमेर-जम्मूतवी 9, 14, 22, 23, 24 नवंबर और 6 व 9 दिसंबर (07 ट्रीप) अजमेर की बजाय खातीपुरा से शाम 4:43 बजे संचालित होगी।

जम्मूतवी–बाड़मेर एक्सप्रेस (14662) रेवाड़ी–जयपुर के बीच 40 मिनट रेगुलेट रहेगी। इसके अलावा गाड़ी संख्या 15013 जैसलमेर-काठगोदाम 9, से 12, 14, 22 से 24, 26 से 28, 30 नवंबर से 2 दिसंबर, 6 से 9 दिसंबर तक (18 ट्रिप) जैसलमेर से प्रस्थान करेगी और परिवर्तित मार्ग फुलेरा-रींगस-रेवाडी होकर संचालित होगी। मार्ग परिवर्तन के कारण रींगस, नीमकाथाना, नारनौल स्टेशनों पर ठहराव करेगी।

