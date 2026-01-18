थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा: कड़ी सुरक्षा जांच के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश, सर्दी ने बढ़ाई मुश्किलें  

Third grade teacher recruitment exam : राजस्थान थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन रविवार को जिलेभर में दो पारियों में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा को लेकर सुबह से ही परीक्षा केंद्रों के बाहर अभ्यर्थियों की लंबी कतारें देखने को मिली। कड़ाके की सर्दी और कोहरे के बावजूद बड़ी संख्या में अभ्यर्थी समय से पहले केंद्रों पर पहुंच गए।
परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती के साथ निगरानी रखी जा रही है। अभ्यर्थियों को प्रवेश से पहले प्रवेश पत्र और पहचान पत्र की गहन जांच के बाद ही अंदर जाने दिया गया। इसके अलावा मेटल डिटेक्टर से प्रत्येक अभ्यर्थी की तलाशी ली गई, ताकि किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके।
सुबह की पारी में कड़ाके की ठंड के चलते अभ्यर्थी ठिठुरते नजर आए। कई केंद्रों के बाहर अभ्यर्थी गर्म कपड़ों में लिपटे हुए परीक्षा शुरू होने का इंतजार करते दिखाई दिए। बावजूद इसके अभ्यर्थियों में परीक्षा को लेकर उत्साह नजर आया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी केंद्रों पर परीक्षा आयोजन को लेकर दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है, ताकि परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग