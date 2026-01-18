थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा: कड़ी सुरक्षा जांच के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश, सर्दी ने बढ़ाई मुश्किलें  

परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती के साथ निगरानी रखी जा रही है। अभ्यर्थियों को प्रवेश से पहले प्रवेश पत्र और पहचान पत्र की गहन जांच के बाद ही अंदर जाने दिया गया। इसके अलावा मेटल डिटेक्टर से प्रत्येक अभ्यर्थी की तलाशी ली गई, ताकि किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके।