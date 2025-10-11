खैरथल का यह बाजार है ख़ास, हर दिन आते हैं हजारों ग्राहक 

खैरथल शहर के हृदय में रेलवे फाटक के पास स्थित 60 वर्ष पुराना चूड़ी बाजार तीन गलियों में 70 से अधिक दुकानों वाला जीवंत केंद्र है, जहां रोजाना 2 से 3 हजार ग्राहक जरूरत का सामान खरीदते हैं। समय के साथ बदलावों के बावजूद, शहर व आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं बैंगल्स, मेकअप, इंडियन-वेस्टर्न ड्रेसेस, सूट, साड़ियां, घर सजावट, कच्चा कपड़ा व रेडीमेड कपड़ों की अच्छी गुणवत्ता व सस्ती दरों के लिए यहां आकर्षित होती हैं।
मॉल संस्कृति के युग में भी इसकी चमक बरकरार है। त्योहारों जैसे दिवाली में पैर रखने की जगह नहीं मिलती। महिलाएं, पुरुष व बच्चे सभी वर्ग जेब के मुताबिक सामान पाते हैं। दुकानदार ग्राहकों को परिवार की तरह मानते हैं। कई दशकों पुराने रिश्ते पारिवारिक बंधन बन चुके हैं, जहां एक-दूसरे के कार्यक्रमों में भागीदारी होती है।
