खैरथल का यह बाजार है ख़ास, हर दिन आते हैं हजारों ग्राहक 

खैरथल शहर के हृदय में रेलवे फाटक के पास स्थित 60 वर्ष पुराना चूड़ी बाजार तीन गलियों में 70 से अधिक दुकानों वाला जीवंत केंद्र है, जहां रोजाना 2 से 3 हजार ग्राहक जरूरत का सामान खरीदते हैं। समय के साथ बदलावों के बावजूद, शहर व आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं बैंगल्स, मेकअप, इंडियन-वेस्टर्न ड्रेसेस, सूट, साड़ियां, घर सजावट, कच्चा कपड़ा व रेडीमेड कपड़ों की अच्छी गुणवत्ता व सस्ती दरों के लिए यहां आकर्षित होती हैं।