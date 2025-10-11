Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

खैरथल का यह बाजार है ख़ास, हर दिन आते हैं हजारों ग्राहक 

खैरथल शहर के हृदय में रेलवे फाटक के पास स्थित 60 वर्ष पुराना चूड़ी बाजार तीन गलियों में 70 से अधिक दुकानों वाला जीवंत केंद्र है, जहां रोजाना 2 से 3 हजार ग्राहक जरूरत का सामान खरीदते हैं।

less than 1 minute read

अलवर

image

Rajendra Banjara

Oct 11, 2025

खैरथल शहर के हृदय में रेलवे फाटक के पास स्थित 60 वर्ष पुराना चूड़ी बाजार तीन गलियों में 70 से अधिक दुकानों वाला जीवंत केंद्र है, जहां रोजाना 2 से 3 हजार ग्राहक जरूरत का सामान खरीदते हैं। समय के साथ बदलावों के बावजूद, शहर व आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं बैंगल्स, मेकअप, इंडियन-वेस्टर्न ड्रेसेस, सूट, साड़ियां, घर सजावट, कच्चा कपड़ा व रेडीमेड कपड़ों की अच्छी गुणवत्ता व सस्ती दरों के लिए यहां आकर्षित होती हैं।


मॉल संस्कृति के युग में भी इसकी चमक बरकरार है। त्योहारों जैसे दिवाली में पैर रखने की जगह नहीं मिलती। महिलाएं, पुरुष व बच्चे सभी वर्ग जेब के मुताबिक सामान पाते हैं। दुकानदार ग्राहकों को परिवार की तरह मानते हैं। कई दशकों पुराने रिश्ते पारिवारिक बंधन बन चुके हैं, जहां एक-दूसरे के कार्यक्रमों में भागीदारी होती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Oct 2025 05:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / खैरथल का यह बाजार है ख़ास, हर दिन आते हैं हजारों ग्राहक 

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर विशेष

खास खबर

Alwar Spy Arrest: ISI जासूस मंगत सिंह 3 दिन की रिमांड पर, मोबाइल में मिले PAK महिला हैंडलर के नंबर

Alwar Spy Arrest
अलवर

बहरोड़ शहर के हृदय में बसा 80 साल पुराना मेन रोड बाजार

अलवर

अलवर का कलाकंद मार्केट क्यों है इतना ख़ास 

अलवर

अलवर में युवक मौत पर बवाल, प्रशासन ने देसूला में चलवाया बुलडोजर

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.