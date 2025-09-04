सरिस्का की जमीन पर होटल-रिसॉर्ट बंद कराने के लिए तीन माह शेष, प्रशासन अब तक निष्क्रिय

सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी (सीईसी) ने एक साल पहले सरिस्का भ्रमण कर यहां की बेहतरी के लिए रिपोर्ट तैयार कर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट ने इन 23 सिफारिशों पर काम करने के लिए प्रदेश सरकार को निर्देश दिए, लेकिन सरकार ने शपथ पत्र लगाकर इन सभी कार्यों के लिए एक साल का समय कोर्ट से मांगा, यह समय नवंबर में पूरा हो रहा है।



इसी सिफारिशों में जिला प्रशासन को सरिस्का बफर, राजस्व बफर व सीटीएच से एक किमी के दायरे में बने प्रतिष्ठानों पर एक्शन लेना था। सीईसी को भ्रमण के दौरान जंगल की जमीन पर यह प्रतिष्ठान चलते मिले थे। पूर्व में प्रशासन ने इन प्रतिष्ठानों का सर्वे कराया था, जो टहला, सिलीसेढ़, अजबगढ़ में संचालित हैं।