अलवर

बलात्कार के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर मांगे 30 लाख, महिला सहित तीन गिरफ्तार 

अलवर में शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अपहरण और ब्लैकमेल के मामले में महिला सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

less than 1 minute read

अलवर

image

Rajendra Banjara

Oct 24, 2025

गिरफ्तार आरोपी

अलवर में शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अपहरण और ब्लैकमेल के मामले में महिला सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह झूठे बलात्कार के मामले में फंसाने की धमकी देकर 30 लाख रुपये की फिरौती मांग रहा था।

पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि 22 अक्टूबर को पीड़ित को एक महिला ने फोन कर इलाज के बहाने आरटीओ ऑफिस के पास बुलाया। परिवादी जब अपनी स्कॉर्पियो में वहां पहुंचा तो महिला उसके साथ गाड़ी में बैठ गई और अपने निवास पर ले गई।

कुछ ही देर में तीन युवक कमरे में घुसे और उसके कपड़े फाड़ दिए। आरोपियों ने महिला के साथ उसकी आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना लिए और 30 लाख रुपये की मांग करते हुए धमकी दी कि रकम नहीं देने पर उसे बलात्कार के झूठे मामले में फंसा देंगे।

आरोपियों ने पीड़ित से मारपीट कर उसका सामान भी छीन लिया और कई घंटे तक बंधक बनाकर रखा। बाद में उसे पडीसल की ओर ले जाकर सड़क पर धक्का देकर गिरा दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत टीम गठित कर 12 घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

इनको किया गिरफ्तार

1️ वसीम खान उर्फ मूसा (18) निवासी धोलीदूब, विजय मंदिर रोड।
2️ प्रियांशु चौधरी उर्फ गोधू (21) निवासी 60 फुट रोड, आजाद नगर।
3️ शहरुना (33) निवासी आरटीओ ऑफिस के पास, विजय मंदिर रोड।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक एंड्रॉइड मोबाइल और सोने का लोकेट बरामद किया है। जांच में सामने आया है कि यह गिरोह पहले भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दे चुका है।

