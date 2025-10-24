बलात्कार के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर मांगे 30 लाख, महिला सहित तीन गिरफ्तार 

पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि 22 अक्टूबर को पीड़ित को एक महिला ने फोन कर इलाज के बहाने आरटीओ ऑफिस के पास बुलाया। परिवादी जब अपनी स्कॉर्पियो में वहां पहुंचा तो महिला उसके साथ गाड़ी में बैठ गई और अपने निवास पर ले गई।



कुछ ही देर में तीन युवक कमरे में घुसे और उसके कपड़े फाड़ दिए। आरोपियों ने महिला के साथ उसकी आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना लिए और 30 लाख रुपये की मांग करते हुए धमकी दी कि रकम नहीं देने पर उसे बलात्कार के झूठे मामले में फंसा देंगे।