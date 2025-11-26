टाइगर ST-2304 का भर रहा घाव, चोट लगने के कारण का अभी नहीं लगा पता 

एसटी 2304 करीब 20 दिन से एसटी 21 (युवराज) की टेरेटरी में घूम रहा है। शिकार भी कर रहा है। एक सप्ताह पहले इस टाइगर के चेहरे पर चोट लग गई। घाव बन गया। सरिस्का प्रशासन ने कहा कि एसटी 21 से टेरेटरी को लेकर झगड़ा नहीं हुआ है, चोट किसी अन्य चीज से लगी है।



हालांकि इसका पता आज तक नहीं लग पाया है। सरिस्का के चिकित्सक डॉ. डीडी मीणा का कहना है कि एसटी 2304 के चेहरे पर लगी चोट ठीक हो रही है। उसकी चीभ घाव तक पहुंच रही है। ऐसे में वह अपने आप घाव भर लेगा। चोट शिकार के दौरान भी लग सकती है। दूसरे जानवर पैर आदि भी मारते हैं।