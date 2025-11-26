Patrika LogoSwitch to English

अलवर

टाइगर ST-2304 का भर रहा घाव, चोट लगने के कारण का अभी नहीं लगा पता 

अलवर सरिस्का टाइगर रिजर्व में घायल हुए बाघ एसटी 2304 का घाव अब धीरे-धीरे भरने लगा है। चिकित्सकों ने बताया कि बाघ की जीभ चोट तक पहुंच रही है।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Nov 26, 2025

बाघ ST-2304 को नाक के पास लगी है चोट

अलवर सरिस्का टाइगर रिजर्व में घायल हुए बाघ एसटी 2304 का घाव अब धीरे-धीरे भरने लगा है। चिकित्सकों ने बताया कि बाघ की जीभ चोट तक पहुंच रही है। ऐसे में घाव जल्द भर जाएगा। चोट कैसे लगी, इसका अभी तक पता नहीं लग पाया है। वहीं, दो दिन पहले इसी टाइगर का तालाब में नहाते हुए फोटो सामने आया, जिसमें उसके नाक के पास चोट से खून का रिसाव दिख रहा है।

एसटी 2304 करीब 20 दिन से एसटी 21 (युवराज) की टेरेटरी में घूम रहा है। शिकार भी कर रहा है। एक सप्ताह पहले इस टाइगर के चेहरे पर चोट लग गई। घाव बन गया। सरिस्का प्रशासन ने कहा कि एसटी 21 से टेरेटरी को लेकर झगड़ा नहीं हुआ है, चोट किसी अन्य चीज से लगी है।

हालांकि इसका पता आज तक नहीं लग पाया है। सरिस्का के चिकित्सक डॉ. डीडी मीणा का कहना है कि एसटी 2304 के चेहरे पर लगी चोट ठीक हो रही है। उसकी चीभ घाव तक पहुंच रही है। ऐसे में वह अपने आप घाव भर लेगा। चोट शिकार के दौरान भी लग सकती है। दूसरे जानवर पैर आदि भी मारते हैं।

Hindi News / Rajasthan / Alwar / टाइगर ST-2304 का भर रहा घाव, चोट लगने के कारण का अभी नहीं लगा पता 

