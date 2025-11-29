1 दिसंबर से चलेगी नई ट्रेन, अलवर जंक्शन पर आने का यह रहेगा टाइम 

Jaisalmer Express train between Shakurbasti (Delhi) to Jaisalmer रेलवे ने शकूरबस्ती (दिल्ली) से जैसलमेर के बीच नई सुपरफास्ट रेल सेवा ‘जैसलमेर एक्सप्रेस’ की समय सारणी जारी कर दी है। यह ट्रेन प्रतिदिन दोनों दिशाओं में चलेगी। रेलवे के अनुसार गाड़ी संख्या 12249 शकूरबस्ती-जैसलमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस एक दिसंबर से प्रतिदिन शाम 5:10 बजे शकूरबस्ती से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 9 बजे जैसलमेर पहुंचेगी। यह ट्रेन अलवर जंक्शन पर रात 8:06 बजे आएगी और 8:09 बजे प्रस्थान करेगी।