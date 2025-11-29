1 दिसंबर से चलेगी नई ट्रेन, अलवर जंक्शन पर आने का यह रहेगा टाइम 

representative picture (patrika)
Jaisalmer Express train between Shakurbasti (Delhi) to Jaisalmer रेलवे ने शकूरबस्ती (दिल्ली) से जैसलमेर के बीच नई सुपरफास्ट रेल सेवा ‘जैसलमेर एक्सप्रेस’ की समय सारणी जारी कर दी है। यह ट्रेन प्रतिदिन दोनों दिशाओं में चलेगी। रेलवे के अनुसार गाड़ी संख्या 12249 शकूरबस्ती-जैसलमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस एक दिसंबर से प्रतिदिन शाम 5:10 बजे शकूरबस्ती से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 9 बजे जैसलमेर पहुंचेगी। यह ट्रेन अलवर जंक्शन पर रात 8:06 बजे आएगी और 8:09 बजे प्रस्थान करेगी।
वहीं, गाड़ी संख्या 12250 जैसलमेर-शकूरबस्ती सुपरफास्ट एक्सप्रेस 2 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 5 बजे जैसलमेर से रवाना होकर अगले दिन सुबह 9:30 बजे शकूरबस्ती पहुंचेगी। यह ट्रेन अलवर में सुबह 5:29 बजे आएगी और 5:32 बजे प्रस्थान करेगी। इस गाड़ी में कुल 16 डिब्बे होंगे। इस गाड़ी में ऐ फर्स्ट एसी, 1 सेकंड एसी, 2 थर्ड एसी, 6 द्वितीय शयनयान, 4 साधारण श्रेणी, 1 गार्ड डिब्बा व 1 पावरकार सहित कुल 16 डिब्बे होंगे।
यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन के मार्ग में कई ठहराव भी निर्धारित किए गए हैं। इनमें दिल्ली कैंट, गुरुग्राम, अलवर, दौसा, जयपुर, फुलेरा, मकराना, डिगाना, जोधपुर, ओसियां, मारवाड़ लोहावट, फलोदी, रामदेवरा और अशापुरा गोमट स्टेशन शामिल हैं।
