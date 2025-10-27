धनेटा घाटी में ट्रैक्टर पलटा: चालक की दबकर मौके पर दर्दनाक मौत

ट्रैक्टर पलटा (फोटो - पत्रिका)
नौगांवा-थाना क्षेत्र स्थित धनेटा घाटी में सोमवार दोपहर करीब दो बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। क्रेशर डस्ट से भरा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भीड़ एकत्र हो गई।
जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान साहिल खान पुत्र अली खां निवासी अलवर शादी का बास मन्नाका तुलेडा के रूप में हुई है। वह अपने ससुराल डस्ट डालने के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉली में क्रेशर सामग्री भरकर जा रहा था। धनेटा घाटी के तीखे मोड़ पर ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में साहिल ट्रैक्टर के नीचे दब गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
घटना की सूचना मिलते ही नौगांवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से जेसीबी बुलवाकर ट्रैक्टर को सीधा किया गया और साहिल को बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को नौगांवा सीएचसी भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
थानाधिकारी भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि पुलिस को दोपहर बाद सूचना मिली कि धनेटा घाटी में ट्रैक्टर पलट गया है। मौके पर पहुंचने पर ट्रैक्टर सड़क किनारे पलटा हुआ मिला जबकि ट्रॉली में क्रेशर डस्ट भरी हुई थी। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को कब्जे में लेकर अस्पताल भिजवाया और आवश्यक कार्रवाई शुरू की।
मृतक के परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया जाएगा। पुलिस ने बताया कि परिजनों द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
परिजनों ने बताया कि साहिल सोमवार को अपने रिश्तेदार के घर ससुराल में क्रेशर की डस्ट डालने के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में यह दर्दनाक हादसा हो गया। मृतक साहिल शादीशुदा हैं जिसके दो बेटियां हैं जो अभी मासूमी है।हादसे से परिवार में कोहराम मचा हुआ है और गांव में शोक की लहर है।
