अलवर-बहरोड़ रोड पर दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से दो भाइयों की मौत

जिले के ततारपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम हुए सड़क हादसे में दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई। घटना अलवर-बहरोड़ रोड पर बलदेव सरस डेयरी के पास हुई, जहां एक तेज रफ्तार पिकअप ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में खरखड़ी घड़ी (थाना नारायणपुर) निवासी ओमप्रकाश बावरिया (22) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका चचेरा भाई प्रमोद बावरिया (21) गंभीर रूप से घायल हो गया।
जानकारी के अनुसार, दोनों भाई खैरथल के रसगन गांव में बुआ से मिलकर बाइक से अपने गांव लौट रहे थे। दुर्घटना के बाद प्रमोद को ततारपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे गंभीर हालत में अलवर और फिर जयपुर रेफर किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया और पिकअप चालक की तलाश शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मृतकों के परिवार को मुआवजा देने की मांग की है।
