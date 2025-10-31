अलवर-बहरोड़ रोड पर दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से दो भाइयों की मौत

जिले के ततारपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम हुए सड़क हादसे में दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई। घटना अलवर-बहरोड़ रोड पर बलदेव सरस डेयरी के पास हुई, जहां एक तेज रफ्तार पिकअप ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में खरखड़ी घड़ी (थाना नारायणपुर) निवासी ओमप्रकाश बावरिया (22) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका चचेरा भाई प्रमोद बावरिया (21) गंभीर रूप से घायल हो गया।