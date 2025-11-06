रामगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, स्कूटी सवार मां-बेटे की मौत

रामगढ़ में ललावंड़ी रोड पर गुरुवार को एक भीषण सड़क दुर्घटना में मां-बेटे की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार स्कूटी पर सवार मंगली देवी (52) और उनका बेटा इंद्रजीत सिंह (28) किसी काम से जा रहे थे, तभी सामने से आ रहे वाहन से टकरा गए। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।