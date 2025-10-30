नीमराणा हाईवे पर ट्रेलर और कंटेनर की आमने-सामने भिड़ंत, चालक गंभीर घायल

अचानक दोनों वाहनों के बीच असमंजस की स्थिति बन गई और आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रेलर का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक केबिन में फंस गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।



मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायल चालक को बाहर निकालकर नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद हाईवे की सर्विस लाइन पर जाम की स्थिति बन गई थी, जिसे पुलिस ने दोनों भारी वाहनों को किनारे हटाकर कुछ समय बाद सामान्य किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।