अलवर में दो दिवसीय ‘नो योर आर्मी’ कार्यक्रम शुरू, सैन्य दमखम देखने उमड़ी भीड़

अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में मंगलवार से भारतीय सेना द्वारा आयोजित दो दिवसीय नो योर आर्मी कार्यक्रम की शुरुआत हुई। प्रदर्शनी के पहले ही दिन बड़ी संख्या में छात्र, युवा और स्थानीय नागरिक पहुंचे तथा सेना की तकनीकी क्षमताओं और उपकरणों को करीब से देखा।
कार्यक्रम में सेना ने अपने आधुनिक सैन्य उपकरण, हथियार प्रणाली, संचार साधन और विभिन्न प्रशिक्षण प्रक्रियाओं को आमजन के लिए प्रदर्शित किया। सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र रहा ऑपरेशन सिंदूर में उपयोग किया गया विशेष ड्रोन, जिसे पहली बार अलवर में प्रदर्शित किया गया। इसके अलावा डायनेमिक डिस्प्ले में आर्मी डॉग शो, आर्मी मार्शल आर्ट और मोटरसाइकिल स्टंट ने दर्शकों को रोमांचित किया।
सैनिकों द्वारा प्रस्तुत हैरतअंगेज कारनामों की दर्शकों ने जोरदार सराहना की। स्टेडियम में मौजूद अलवर रिक्रूटमेंट ऑफिस टीम ने युवाओं को सेना में भर्ती से जुड़ी प्रक्रियाओं, योग्यता और अवसरों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। सेना के इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सेना के कार्यों, गौरवशाली परंपराओं और देश की सुरक्षा में उसकी भूमिका के बारे में जागरूक करना है। कार्यक्रम बुधवार तक जारी रहेगा।
