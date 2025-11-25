अलवर में दो दिवसीय ‘नो योर आर्मी’ कार्यक्रम शुरू, सैन्य दमखम देखने उमड़ी भीड़



सैनिकों द्वारा प्रस्तुत हैरतअंगेज कारनामों की दर्शकों ने जोरदार सराहना की। स्टेडियम में मौजूद अलवर रिक्रूटमेंट ऑफिस टीम ने युवाओं को सेना में भर्ती से जुड़ी प्रक्रियाओं, योग्यता और अवसरों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। सेना के इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सेना के कार्यों, गौरवशाली परंपराओं और देश की सुरक्षा में उसकी भूमिका के बारे में जागरूक करना है। कार्यक्रम बुधवार तक जारी रहेगा।