Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

अलवर में दो दिवसीय ‘नो योर आर्मी’ कार्यक्रम शुरू, सैन्य दमखम देखने उमड़ी भीड़

अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में मंगलवार से भारतीय सेना द्वारा आयोजित दो दिवसीय नो योर आर्मी कार्यक्रम की शुरुआत हुई। प्रदर्शनी के पहले ही दिन बड़ी संख्या में छात्र, युवा और स्थानीय नागरिक पहुंचे तथा सेना की तकनीकी क्षमताओं और उपकरणों को करीब से देखा।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Nov 25, 2025

अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में मंगलवार से भारतीय सेना द्वारा आयोजित दो दिवसीय नो योर आर्मी कार्यक्रम की शुरुआत हुई। प्रदर्शनी के पहले ही दिन बड़ी संख्या में छात्र, युवा और स्थानीय नागरिक पहुंचे तथा सेना की तकनीकी क्षमताओं और उपकरणों को करीब से देखा।

कार्यक्रम में सेना ने अपने आधुनिक सैन्य उपकरण, हथियार प्रणाली, संचार साधन और विभिन्न प्रशिक्षण प्रक्रियाओं को आमजन के लिए प्रदर्शित किया। सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र रहा ऑपरेशन सिंदूर में उपयोग किया गया विशेष ड्रोन, जिसे पहली बार अलवर में प्रदर्शित किया गया। इसके अलावा डायनेमिक डिस्प्ले में आर्मी डॉग शो, आर्मी मार्शल आर्ट और मोटरसाइकिल स्टंट ने दर्शकों को रोमांचित किया।


सैनिकों द्वारा प्रस्तुत हैरतअंगेज कारनामों की दर्शकों ने जोरदार सराहना की। स्टेडियम में मौजूद अलवर रिक्रूटमेंट ऑफिस टीम ने युवाओं को सेना में भर्ती से जुड़ी प्रक्रियाओं, योग्यता और अवसरों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। सेना के इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सेना के कार्यों, गौरवशाली परंपराओं और देश की सुरक्षा में उसकी भूमिका के बारे में जागरूक करना है। कार्यक्रम बुधवार तक जारी रहेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Nov 2025 01:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर में दो दिवसीय ‘नो योर आर्मी’ कार्यक्रम शुरू, सैन्य दमखम देखने उमड़ी भीड़

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अलवर कृषि उपज मंडी में साधु के वेश में ठगी, दो व्यापारियों से करीब 10 हजार रुपये उड़ाए

अलवर

राजस्थान: दो समाजों के बीच हुए खूनी संघर्ष में हत्या के 14 अभियुक्तों को आजीवन कारावास, रास्ते के विवाद को लेकर हुआ था झगड़ा

COURT
अलवर

जल संचय अभियान में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को जिला कलक्टर ने किया सम्मानित

अलवर

एरियर का भुगतान हुआ गलत, अब 40 लिपिकों से होगी करोड़ों की वसूली

अलवर

सुविधा: अलवर होकर चलेगी नई ट्रेन शकूर बस्ती-जैसलमेर एक्सप्रेस

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.