कचरा डालने को लेकर दो पक्ष भिड़े, जमकर चले लाठी-डंडे और पत्थरबाजी 

जानकारी के अनुसार विवाद की जड़ इलाके में लगे ट्रांसफॉर्मर के पास कचरा डालने को लेकर थी। पहले पक्ष का कहना था कि नगर निगम की ओर से नियमित रूप से कचरा गाड़ी भेजी जाती है, ऐसे में सड़क किनारे या ट्रांसफॉर्मर के समीप कचरा डालना न केवल गलत है बल्कि हादसों को भी न्योता देता है।



वहीं दूसरे पक्ष के लोग उसी स्थान पर लगातार कचरा डाल रहे थे। इसको लेकर पहले पक्ष ने मौके पर कचरा डालने की वीडियो रिकॉर्ड कर नगर निगम अधिकारियों को शिकायत भेजी थी। बताया जा रहा है कि इसी वीडियो और शिकायत के बाद दोनों पक्षों में तनाव बढ़ता चला गया और आखिरकार विवाद खुलकर सामने आ गया।