कचरा डालने को लेकर दो पक्ष भिड़े, जमकर चले लाठी-डंडे और पत्थरबाजी 

घटना के दौरान जमा भीड़ (फोटो - पत्रिका)
अलवर शहर के अखैपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत करौली कुंड इलाके में कचरा डालने को लेकर उपजा विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। मामूली कहासुनी से शुरू हुआ मामला कुछ ही देर में हाथापाई, लाठी-डंडों और पत्थरबाजी तक जा पहुंचा। इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों में डर का माहौल बन गया। झड़प के दौरान कुछ लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
जानकारी के अनुसार विवाद की जड़ इलाके में लगे ट्रांसफॉर्मर के पास कचरा डालने को लेकर थी। पहले पक्ष का कहना था कि नगर निगम की ओर से नियमित रूप से कचरा गाड़ी भेजी जाती है, ऐसे में सड़क किनारे या ट्रांसफॉर्मर के समीप कचरा डालना न केवल गलत है बल्कि हादसों को भी न्योता देता है।
वहीं दूसरे पक्ष के लोग उसी स्थान पर लगातार कचरा डाल रहे थे। इसको लेकर पहले पक्ष ने मौके पर कचरा डालने की वीडियो रिकॉर्ड कर नगर निगम अधिकारियों को शिकायत भेजी थी। बताया जा रहा है कि इसी वीडियो और शिकायत के बाद दोनों पक्षों में तनाव बढ़ता चला गया और आखिरकार विवाद खुलकर सामने आ गया।
घटना के वक्त पहले दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई। विवाद बढ़ने पर दोनों ओर से लाठी-डंडे निकल आए और फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई। पत्थरबाजी के चलते इलाके में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही अखैपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया।
पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और दोनों पक्षों से पूछताछ की। झगड़े में घायल लोगों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिए हैं और वीडियो फुटेज सहित अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है।
