खेड़ली में दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने भिड़ंत, दो की मौत

अलवर जिले के खेड़ली क्षेत्र में मंगलवार को दो मोटरसाइकिलों की तेज भिड़ंत में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब गांव समूची निवासी दीपक सैनी अपने साथी लोकेश के साथ मोटरसाइकिल पर खेड़ली से गांव समूची की ओर जा रहा था।
इसी दौरान सामने से अलीपुर निवासी शिवम सैनी अपनी बुलेट मोटरसाइकिल पर तीन बच्चों को समूची पेपर दिलाने ले जा रहा था। तेज रफ्तार मोटरसाइकिलों के आमने-सामने टकराने से दीपक और शिवम की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं तीन बच्चों सहित एक अन्य व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गए।
स्थानीय लोगों की सूचना पर 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत खेड़ली उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अचानक हुए हादसे की खबर फैलते ही अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। पुलिस ने मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखवाया और गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
