खेड़ली में दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने भिड़ंत, दो की मौत



स्थानीय लोगों की सूचना पर 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत खेड़ली उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अचानक हुए हादसे की खबर फैलते ही अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। पुलिस ने मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखवाया और गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।