हल्दीना बाईपास पर अज्ञात वाहन की टक्कर से दो युवक गंभीर रूप से घायल

घायलों का इलाज करते चिकित्सक
मालाखेड़ा कस्बे के हल्दीना बाईपास पर गुरुवार देर शाम एक सड़क हादसे में बाइक सवार तीन युवक दुर्घटनाग्रस्त हो गए। घटना उस समय हुई जब खारेड़ा गांव निवासी नाजिर अपने दो साथियों तौफीक और अफरीदी के साथ एमआईए स्थित कंपनी से काम खत्म कर बाइक से घर लौट रहे थे। लीली के पास पहुंचते ही एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।
थानाधिकारी हरदयाल सिंह यादव ने बताया कि हादसे में नाजिर पुत्र रुस्तम खान (18) और तौफीक पुत्र पप्पू खान (20) गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों युवकों के पैरों में फ्रैक्चर आया है, जबकि नाजिर के सिर में भी चोट लगी है। गंभीर स्थिति को देखते हुए दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर कर दिया गया।
वहीं, बाइक पर सवार तीसरा युवक अफरीदी पुत्र पप्पू को मामूली चोटें आईं। उसे प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और प्रत्यक्षदर्शियों की मदद से वाहन व उसके चालक की तलाश में जुटी हुई है।
