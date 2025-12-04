हल्दीना बाईपास पर अज्ञात वाहन की टक्कर से दो युवक गंभीर रूप से घायल

मालाखेड़ा कस्बे के हल्दीना बाईपास पर गुरुवार देर शाम एक सड़क हादसे में बाइक सवार तीन युवक दुर्घटनाग्रस्त हो गए। घटना उस समय हुई जब खारेड़ा गांव निवासी नाजिर अपने दो साथियों तौफीक और अफरीदी के साथ एमआईए स्थित कंपनी से काम खत्म कर बाइक से घर लौट रहे थे। लीली के पास पहुंचते ही एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।