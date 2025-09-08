Alwar: गरीबों के लिए बनाए 600 में से 50 फीसदी मकान अमीरों ने खरीदे, UIT ने 17 साल पहले लॉन्च की थी योजना

एक फ्लैट की कीमत करीब तीन से चार लाख रुपए के मध्य रखी गई थी। तीन मंजिला यह फ्लैट बनकर तैयार हो गए। गरीब परिवार रहने लग गए, लेकिन सुविधाओं के अभाव के चलते लोग दूसरे एरिया में चले गए। बुद्ध विहार में भी इस योजना का विस्तार करके करीब 344 फ्लैट दिए गए, लेकिन वहां भी सुविधाओं का अभाव है। यूआईटी के अधिकारियों का कहना है कि यह प्रकरण दिखवाएंगे।