Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भिवाड़ी

Rajasthan: भिवाड़ी में भीषण सड़क हादसा, 5 मासूमों के सिर से उठा पिता का साया; पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल

राजस्थान के भिवाड़ी में कंपनी में ड्यूटी कर घर लौट रहे एक युवक को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

भिवाड़ी

Anil Prajapat

Sep 08, 2025

bhiwadi-road-accident
मृतक जितेंद्र गिरी। फोटो: पत्रिका

Bhiwadi News: राजस्थान के भिवाड़ी में कंपनी में ड्यूटी कर घर लौट रहे एक युवक को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस सडक़ दुर्घटना ने युवक के परिवार की खुशियां छीन लीं और पांच मासूमों के सिर से पिता का साया उठा दिया।

जानकारी के अनुसार चौपानकी स्थित एसी बनाने वाली कंपनी में कार्यरत जितेंद्र गिरी निवासी भोजपुर, बिहार हाल भिवाड़ी रोज की तरह ड्यूटी कर रात लगभग 11 बजे घर लौट रहा था। जैसे ही वह जेएनएस इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड कंपनी गेट के बाहर पहुंचा तो तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, हादसा इतना भयानक था कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

थाना फेज तृतीय पुलिस ने बताया कि चालक वाहन को छोडकऱ फरार हो गया। वाहन को जब्त कर लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: विवाहिता की गला रेतकर की हत्या, पीहरवालों का आरोप- बेटी को गंदी नजर से देखता था देवर
चूरू
woman-murder-case-in-sardarshahar-1

लोगों में आक्रोश, मुआवजे की मांग

इस दुर्घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। लोगों ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र की सडक़ों पर दौड़ रहे भारी वाहन जानलेवा साबित हो रहे हैं। प्रशासन व ट्रैफिक पुलिस आंखें मूंदे बैठी है। उन्होंने आरोपी ट्रक चालक की तत्काल गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की।

बच्चे दरवाजे पर इंतजार करते रहे गए

जितेंद्र के पांच बच्चे हैं, जो रोज की तरह दरवाजे पर अपने पिता का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि पिता की जगह उनकी मौत की खबर आएगी। वहीं, जितेंद्र की पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है। पूरे मोहल्ले में मातम छा गया। परिजनों ने बताया कि जितेंद्र दिन-रात मेहनत कर बच्चों को पढ़ा रहा था और परिवार कर खर्चा उठा रहा था। ट्रक चालक की लापरवाही ने सबकुछ छीन लिया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Crime: पति के दोस्त से थे पत्नी के अवैध संबंध, निर्मम हत्या के बाद गहरे गड्ढे में दफनाया युवक का शव; 6 दिन बाद ऐसे खुला राज
नागौर
nagaur crime news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Sept 2025 01:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhiwadi / Rajasthan: भिवाड़ी में भीषण सड़क हादसा, 5 मासूमों के सिर से उठा पिता का साया; पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.