Rajasthan: भिवाड़ी में भीषण सड़क हादसा, 5 मासूमों के सिर से उठा पिता का साया; पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल

जितेंद्र के पांच बच्चे हैं, जो रोज की तरह दरवाजे पर अपने पिता का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि पिता की जगह उनकी मौत की खबर आएगी। वहीं, जितेंद्र की पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है। पूरे मोहल्ले में मातम छा गया। परिजनों ने बताया कि जितेंद्र दिन-रात मेहनत कर बच्चों को पढ़ा रहा था और परिवार कर खर्चा उठा रहा था। ट्रक चालक की लापरवाही ने सबकुछ छीन लिया।