Rajasthan: भिवाड़ी में भीषण सड़क हादसा, 5 मासूमों के सिर से उठा पिता का साया; पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल

Bhiwadi News: राजस्थान के भिवाड़ी में कंपनी में ड्यूटी कर घर लौट रहे एक युवक को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस सडक़ दुर्घटना ने युवक के परिवार की खुशियां छीन लीं और पांच मासूमों के सिर से पिता का साया उठा दिया।
जानकारी के अनुसार चौपानकी स्थित एसी बनाने वाली कंपनी में कार्यरत जितेंद्र गिरी निवासी भोजपुर, बिहार हाल भिवाड़ी रोज की तरह ड्यूटी कर रात लगभग 11 बजे घर लौट रहा था। जैसे ही वह जेएनएस इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड कंपनी गेट के बाहर पहुंचा तो तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, हादसा इतना भयानक था कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
थाना फेज तृतीय पुलिस ने बताया कि चालक वाहन को छोडकऱ फरार हो गया। वाहन को जब्त कर लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है।
इस दुर्घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। लोगों ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र की सडक़ों पर दौड़ रहे भारी वाहन जानलेवा साबित हो रहे हैं। प्रशासन व ट्रैफिक पुलिस आंखें मूंदे बैठी है। उन्होंने आरोपी ट्रक चालक की तत्काल गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की।
जितेंद्र के पांच बच्चे हैं, जो रोज की तरह दरवाजे पर अपने पिता का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि पिता की जगह उनकी मौत की खबर आएगी। वहीं, जितेंद्र की पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है। पूरे मोहल्ले में मातम छा गया। परिजनों ने बताया कि जितेंद्र दिन-रात मेहनत कर बच्चों को पढ़ा रहा था और परिवार कर खर्चा उठा रहा था। ट्रक चालक की लापरवाही ने सबकुछ छीन लिया।