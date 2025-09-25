अलवर में अतिक्रमण पर यूआईटी की कार्रवाई, जेसीबी से हटाए गए टीनशेड

कार्रवाई के दौरान दुकानों के बाहर स्थाई रूप से लगाए गए टीन शेड को भी ध्वस्त कर दिया गया। यूआईटी और सार्वजनिक निर्माण विभाग की टीम ने हनुमान चौराहे से लेकर बख्तल की चौकी तक मुख्य राजमार्ग और आसपास की सड़कों पर हो रहे अस्थायी कब्जों को हटाकर मार्ग को सुचारू किया।