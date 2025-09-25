Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

अलवर

अलवर में अतिक्रमण पर यूआईटी की कार्रवाई, जेसीबी से हटाए गए टीनशेड

अलवर नगर विकास न्यास (यूआईटी) ने गुरुवार को अस्थायी अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई की।

अलवर

Rajendra Banjara

Sep 25, 2025

अतिक्रमण पर कार्रवाई करती यूआईटी टीम (फोटो - पत्रिका)

अलवर नगर विकास न्यास (यूआईटी) ने गुरुवार को अस्थायी अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई की। हनुमान सर्किल से बख्तल की चौकी के बीच सड़क और सर्विस रोड पर लगे अतिक्रमणों को जेसीबी मशीन की मदद से हटाया गया।

कार्रवाई के दौरान दुकानों के बाहर स्थाई रूप से लगाए गए टीन शेड को भी ध्वस्त कर दिया गया। यूआईटी और सार्वजनिक निर्माण विभाग की टीम ने हनुमान चौराहे से लेकर बख्तल की चौकी तक मुख्य राजमार्ग और आसपास की सड़कों पर हो रहे अस्थायी कब्जों को हटाकर मार्ग को सुचारू किया।

अधिकारियों ने लोगों को समझाइश भी दी कि दोबारा अतिक्रमण न करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान दोनों विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे और पुलिस का जाप्ता भी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किया गया।

बता दें कि बुधवार को भी अलवर नगर विकास न्यास और राष्ट्रीय राजमार्ग उपखण्ड की टीम ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 248ए पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया था।

Published on:

25 Sept 2025 01:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर में अतिक्रमण पर यूआईटी की कार्रवाई, जेसीबी से हटाए गए टीनशेड

