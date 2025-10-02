यूआईटी को ओवरब्रिज की मरम्मत से पहले पुराना हिसाब चुकाना होगा

अलवर शहर के जर्जर तिजारा ओवरब्रिज की मरम्मत तभी हो पाएगी, जब यूआईटी राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम (आरएसआरडीसी) की पूर्व में बकाया राशि चुकाएगी। इसके लिए यूआईटी को करीब 50 लाख रुपए देने होंगे। इसके बाद विभाग सर्वे के आधार पर ओवरब्रिज मरमत की लागत का प्रस्ताव तैयार करेगा। यह राशि भी यूआईटी को ही चुकानी होगी। वर्ष 2012-13 में तिजारा ओवरब्रिज का निर्माण आरएसआरडीसी ने करीब 45 लाख में किया था।