अनियंत्रित पिकअप ने ई-रिक्शा के मारी टक्कर, 5 विद्यार्थियों सहित 7 घायल, 3 अलवर रेफर

पुलिस के अनुसार थाना क्षेत्र के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल हरसाना में पढ़ने वाले झालाटाला गांव के 5 छात्र-छात्राएं व एक अन्य युवक सोमवार सुबह ई-रिक्शा में सवार होकर हरसाना स्थित विद्यालय आ रहे थे। रास्ते में उछर गांव के विद्यालय के सामने लक्ष्मणगढ़ की ओर से जा रही तेज रफ्तार पिकअप ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी। जिससे ई-रिक्शा पलट गया और इसमें सवार विद्यार्थियों में चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों व राहगीरों ने रिक्शा को सीधा किया और फंसे छात्र-छात्राओं, रिक्शा चालक व अन्य सवारी को निकाला। हादसे की जानकारी पुलिस को दी। हालत गम्भीर देख लोगों ने छात्र-छात्राओं सहित सभी को तुरंत गढ़ीसवाईराम राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। जहां डॉ. रमेश मीना व चिकित्सा स्टाफ ने घायलों का प्राथमिक उपचार किया।हादसे में ये हुए घायल