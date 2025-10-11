अलवर में युवक मौत पर बवाल, प्रशासन ने देसूला में चलवाया बुलडोजर

गुरुवार रात चिंटू मल्होत्रा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कार से अपने गांव देसूला लौट रहा था। बख्तल चौकी स्थित एक निजी बैंक के पास समुदाय विशेष के कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। सूचना पर उसका चचेरा भाई करण मल्होत्रा और दो साथी अमित व अंगद मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव करने लगे। इस दौरान आरोपियों ने करण के सिर पर फर्सी और लोहे की रॉड से वार किया। वह अचेत होकर गिर पड़ा और गंभीर हालत में सानिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां शुक्रवार को उसकी मौत हो गई।