मत्स्य उत्सव में सामूहिक योगाभ्यास सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए आयोजित 



स्थानीय कारीगरों की कलाकृतियां और पारंपरिक व्यंजनों की स्टॉल यहाँ लोगों को आकर्षित करेंगी। शाम 4 बजे होस्पसर्कस का आयोजन रखा गया है, जिसमें बच्चों और परिवारों के लिए मनोरंजक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। शाम 7.30 बजे मूसी महारानी की छतरी पर भव्य सांस्कृतिक संध्या होगी। इसमें पद्मश्री गुलाबो कालबेलिया अपने प्रसिद्ध नृत्य की प्रस्तुति देंगी, जो उत्सव का विशेष आकर्षण माना जा रहा है।