फूलों से सजे वाहन और जयकारों से गूंजा शहर, निकाली सद्भावना यात्रा

बैंडबाजे के साथ निकली यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं कलश लेकर आगे आगे चल रही थी। अनुयायी हाथों में झंडे व बैनर लेकर चल रहे थे। साथ ही आने वाला समय कैसा हो राम राज्य जैसा हो, जागेंगे जगाएंगे आत्मज्ञान बढ़ाएंगे जैसे जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। फूलों से सजे वाहन में सतपाल जी महाराज की तस्वीर लगी हुई थी। रास्ते में जगह-जगह यात्रा का स्वागत किया गया। आश्रम पहुंचने पर दिनेश खंडेलवाल ने भजनों की प्रस्तुति देकर माहौल को भक्तिमय कर दिया।