नगर निगम के सामने एक घंटे तक फंसे रहे वाहन, अतिक्रमण है मुख्य वजह 

नगर निगम अलवर के सामने करीब एक घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। त्योहारों के सीजन में बाजारों में बढ़ी भीड़ और अतिक्रमण के कारण हालात बिगड़ गए। होप सर्कस से बजाजा बाजार रोड पर दुकानों और रेहड़ियों के कब्जे के चलते सड़क का आधा हिस्सा बाधित हो गया, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।
कल करवा चौथ होने के कारण बुधवार को बाजारों में खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। महिलाओं की भीड़ दुकानों पर उमड़ी रही, वहीं सड़क पर खड़े वाहन और अस्थायी ठेले जाम का मुख्य कारण बने। करवा चौथ के बाद दिवाली के त्योहारी सीजन के चलते भीड़ और बढ़ने की संभावना है।
जाम में फंसे लोग परेशान दिखे। कई वाहन चालक जाम में घंटों फंसे रहे, जिससे अव्यवस्था की स्थिति बन गई। लोगों का कहना है कि अतिक्रमण हटाने और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए प्रशासन को जल्द कदम उठाने चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में स्थिति और न बिगड़े।
