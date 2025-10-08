नगर निगम के सामने एक घंटे तक फंसे रहे वाहन, अतिक्रमण है मुख्य वजह 

नगर निगम अलवर के सामने करीब एक घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। त्योहारों के सीजन में बाजारों में बढ़ी भीड़ और अतिक्रमण के कारण हालात बिगड़ गए। होप सर्कस से बजाजा बाजार रोड पर दुकानों और रेहड़ियों के कब्जे के चलते सड़क का आधा हिस्सा बाधित हो गया, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।