Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलवर

VIDEO: बाजरे के खेत से निकला 10 फीट लंबा अजगर

अलवर के सकट क्षेत्र की ग्राम पंचायत नीमला के रतनपुरा गांव में शुक्रवार सुबह उस समय डर का माहौल पैदा हो गया, जब ग्रामीणों ने एक बाजरे के खेत में करीब 10 फीट लंबा अजगर देखा। अचानक खेत में अजगर दिखने से लोग डरकर इकट्ठे हो गए।

अलवर

Rajendra Banjara

Sep 12, 2025

खेत से रेस्क्यू किया गया अजगर (फोटो - पत्रिका)

अलवर के सकट क्षेत्र की ग्राम पंचायत नीमला के रतनपुरा गांव में शुक्रवार सुबह उस समय डर का माहौल पैदा हो गया, जब ग्रामीणों ने एक बाजरे के खेत में करीब 10 फीट लंबा अजगर देखा। अचानक खेत में अजगर दिखने से लोग डरकर इकट्ठे हो गए।

ग्रामीण नेमी नीमला ने तुरंत राजगढ़ के सोनू कोली और सतीश को सूचना दी। दोनों ने मौके पर पहुंचकर सावधानीपूर्वक अजगर का रेस्क्यू किया और उसे सुरक्षित राजगढ़ क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय लाया गया।


क्षेत्रीय वन अधिकारी राहुल फौजदार की देखरेख में अजगर का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें वह पूरी तरह स्वस्थ पाया गया। इसके बाद उसे राजगढ़ वन क्षेत्र में उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया।

वन अधिकारी राहुल फौजदार ने सोनू कोली और उनकी टीम के प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा कि वन्यजीव संरक्षण में जागरूक नागरिकों का सहयोग बेहद अहम है। साथ ही ग्रामीणों से अपील की कि यदि किसी को कोई वन्यजीव संकट में दिखे तो तुरंत वन विभाग को सूचना दें, ताकि समय रहते उन्हें सुरक्षित किया जा सके।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Sept 2025 12:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / VIDEO: बाजरे के खेत से निकला 10 फीट लंबा अजगर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.