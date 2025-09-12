VIDEO: बाजरे के खेत से निकला 10 फीट लंबा अजगर

वन अधिकारी राहुल फौजदार ने सोनू कोली और उनकी टीम के प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा कि वन्यजीव संरक्षण में जागरूक नागरिकों का सहयोग बेहद अहम है। साथ ही ग्रामीणों से अपील की कि यदि किसी को कोई वन्यजीव संकट में दिखे तो तुरंत वन विभाग को सूचना दें, ताकि समय रहते उन्हें सुरक्षित किया जा सके।