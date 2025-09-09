VIDEO: कॉमर्स कॉलेज में 15 फीट लंबा अजगर घुसा, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

अलवर के कॉमर्स कॉलेज में मंगलवार सुबह बड़ा हादसा होते-होते टल गया। यहां करीब 15 फीट लंबा अजगर घुस आया, जिसे देखकर परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों और कॉलेज स्टाफ में अफरा-तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार कॉलेज परिसर में सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा के लिए अभ्यर्थी बेंच पर बैठे थे। अचानक एक अभ्यर्थी की नजर बेंच के नीचे पड़े अजगर पर पड़ी। अजगर को देखते ही अभ्यर्थी घबराकर वहां से भागे और कुछ ही देर में ही परिसर में डर का माहौल हो गया।
सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया गया। इसके बाद टीम ने अजगर को जंगल में छोड़ दिया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ और सभी सुरक्षित रहे। परीक्षा केंद्र में अजगर के पहुंचने की घटना चर्चा का विषय बनी रही। कॉलेज प्रशासन ने भी राहत की सांस ली कि अजगर ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया।