VIDEO: अलवर के कालाघाटा में पहाड़ का मलबा ढहने से 3 युवकों की मौत, 1 गंभीर घायल

अलवर जिले के नौगांवा थाना क्षेत्र के गांव कालाघाटा में गुरुवार को दर्दनाक हादसा हो गया। पहाड़ से खिसके पत्थर के साथ आए मलबे में दबने से तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।
थाना अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही उपखण्ड अधिकारी अनिल मीणा, तहसीलदार मांगीलाल मीणा और सीओ सुनील शर्मा मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से मलबे में दबे चारों युवकों को बाहर निकालकर नौगांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां तीन को मृत घोषित कर दिया गया।
मृतकों की पहचान शाकिर पुत्र इलियास, शकील पुत्र इलियास निवासी कालाघाटा नौगांवा तथा जुबेर पुत्र पहलू निवासी झिमरावट (हरियाणा) के रूप में हुई है। जबकि जाहिद पुत्र रमजान गंभीर घायल हो गया, जिसे अलवर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
मृतकों के चाचा फतेह मोहम्मद ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि चारों युवक गुरुवार को बकरियां चराने पहाड़ पर गए थे। वहां पेड़ की छाया में बैठकर बातें कर रहे थे कि अचानक पत्थर खिसकने से पहाड़ का मलबा उन पर आ गिरा।
हादसे के बाद मृतकों के गांव में गमगीन माहौल है। मृतक शाकिर और शकील सगे भाई थे। चार भाइयों में शाकिर दूसरा और शकील सबसे छोटा था। परिवार में कोहराम मचा हुआ है और घरों में चूल्हे तक नहीं जले।
ग्रामीणों ने बताया कि मृतक मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते थे। शाकिर के चार बेटियां और एक बेटा है। शकील और जुबेर के भी तीन-तीन संतानें हैं। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
घटना की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण नौगांवा सीएचसी पहुंच गए। वहीं रामगढ़ प्रधान नसरू खां और रघुनाथगढ़ सरपंच प्रतिनिधि पप्पू खां ने परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया।