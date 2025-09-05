VIDEO: अलवर के कालाघाटा में पहाड़ का मलबा ढहने से 3 युवकों की मौत, 1 गंभीर घायल

थाना अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही उपखण्ड अधिकारी अनिल मीणा, तहसीलदार मांगीलाल मीणा और सीओ सुनील शर्मा मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से मलबे में दबे चारों युवकों को बाहर निकालकर नौगांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां तीन को मृत घोषित कर दिया गया।