VIDEO: हाईवे पर खुले सीवरेज चैंबर से हो रहे हादसे, जिम्मेदार बेखबर 



विश्व हिंदू परिषद के जिला सहमंत्री नवल किशोर ने बताया कि आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग अब तक बेपरवाह है। वर्षों से ये चैंबर खुले पड़े हैं और इन्हें उच्च गुणवत्ता वाले ढक्कनों से नहीं ढका जा रहा। लोगों का कहना है कि इन गड्ढों पर ध्यान नहीं दिया गया तो किसी दिन बड़ी अनहोनी हो सकती है। सुरक्षा की दृष्टि से जल्द से जल्द चैंबर को ढकने की मांग की गई है।