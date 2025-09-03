VIDEO: बारिश के बाद पलासन नदी में तेज हुआ पानी का बहाव, एनीकटों पर चली चादर



नदी में पानी आने से आसपास के खेतों में सिंचाई की संभावनाएं बढ़ेंगी और जलस्रोतों को भी भराव मिलेगा। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ समय से बारिश का अभाव था, जिससे पानी की कमी महसूस हो रही थी। लेकिन अब अच्छी बारिश से न केवल फसलें खूब होंगी बल्कि भूजल स्तर में भी सुधार होगा। यहां कई ग्रामीण पानी का नजारा देखने पहुंचे और बरसात का आनंद लिया।