अलवर

VIDEO: जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष

राजगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बैरेर में देर रात्रि को जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षो में खूनी संघर्ष हो गया। जिसमें दो पक्षो के कुल 11 लोग घायल हो गए।

अलवर

Rajendra Banjara

Aug 11, 2025

राजगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बैरेर में देर रात्रि को जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षो में खूनी संघर्ष हो गया। जिसमें दो पक्षो के कुल 11 लोग घायल हो गए। विवाद में दोनों पक्षो के मनोहरलाल पुत्र रामजीलाल मीना, सुरजन मीना, स्वरूप मीना, मुखराम मीना व मोती मीना गंभीर घायल हो गए।


जिन्हें रात्रि में राजगढ़ चिकित्सालय से प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रैफर कर दिया है। सूचना पर राजगढ़ पुलिस राजगढ़ चिकित्सालय पहुंची। जहां घटना की जानकारी ली। वही दोनों पक्षो के 6 लोगो को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी देदी। पहले पक्ष संजय कुमार मीणा के अनुसार, विवादित जमीन पर दूसरा पक्ष कब्जा करने और जेसीबी से समतल करने आया, विरोध करने पर 20–22 लोगों ने हमला कर दिया।

दूसरे पक्ष मुखराम मीणा के अनुसार, वे घर पर खाना खा रहे थे, तभी करीब 20 लोग लाठी-डंडे और कुल्हाड़ी लेकर घर में घुस आए और हमला कर दिया। इसमे उनके परिवार वाले घायल हो गए। हमले का वीडियो भी सामने आया है। जिसमें लोग हथियार लेकर घर आते और धक्का-मुक्की करते दिख रहे हैं।

Updated on:

11 Aug 2025 04:04 pm

Published on:

11 Aug 2025 04:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / VIDEO: जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष

