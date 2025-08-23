VIDEO: कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सड़क हादसे में घायल, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पहुंचाया अस्पताल

उनके सिर और हाथ से खून बह रहा था। हालात देखते ही मंत्री ने अपनी कार से उन्हें अलवर के जिला अस्पताल भिजवाया। जानकारी के मुताबिक धर्मपाल नंगली 24 अगस्त को अहीर का तिबारा में होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों के लिए जा रहे थे। मुख्य सड़क पर फोन पर बातचीत करते समय अचानक एक ट्रैक्टर ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वे घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही विष्णु यादव सहित कई कार्यकर्ता भी जिला अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने धर्मपाल नंगली का उपचार शुरू कर दिया है।